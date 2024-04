Une étude Seismic révèle que la résistance aux nouvelles technologies entrave l'adoption de l'enablement au sein d'équipes intergénérationnelles





Une nouvelle étude de Seismic, le leader mondial de l'enablement, a révélé que plus des deux tiers (70 %) des dirigeants français ont rencontré des difficultés à faire adopter des nouvelles technologies à leurs équipes, et ce, peu importe la génération dont elles sont issues.

En analysant l'adoption, l'utilisation et l'efficacité des technologies d'enablement en particulier, l'étude démontre que les responsables de l'enablement ont été confrontés à des réticences au sein de toutes les générations, des baby-boomers à la génération Z. Plus précisément :

La génération X arrive en tête avec 78 % des utilisateurs d'outils d'enablement, peu enclins à ces usages rappelant ainsi, la réticence de cette génération à utiliser des technologies d'enablement au travail.

La faible adhésion des millenials, avec près de la moitié (46 %) des personnes interrogées opposés à s'adapter ou à changer.

Il est essentiel pour les entreprises de surmonter ces résistances, si elles souhaitent améliorer leur performance organisationnelle et maximiser le potentiel de leurs équipes go-to-market (GTM). Il s'agit d'un impératif, car 84 % des personnes interrogées prévoient d'augmenter ou de maintenir leur investissement dans les technologies d'enablement en 2024, 82 % d'entre elles déclarant que cela est nécessaire pour pouvoir faire face à des périodes économiques difficiles.

Résoudre les problèmes d'intégration et de workflow

Selon l'étude, 42 % des utilisateurs de solutions d'enablement constatent des difficultés organisationnelles à adopter pleinement ces technologies, l'une des principales raisons étant que leur workflow interne n'a pas été suffisamment intégré à leurs outils d'enablement.

Près de la moitié (44 %) des interrogés évaluant l'impact des outils d'enablement au sein de plusieurs directions, enregistrent différents niveaux d'utilisation de la technologie au sein des équipes GTM incitant les dirigeants et managers à s'attaquer aux raisons de ce déséquilibre, à savoir :

Les différents niveaux de préparation à l'utilisation de la technologie (50 %)

Une plus grande résistance au changement par rapport aux autres (41%)

Un manque de connaissance sur la façon dont ils pourraient utiliser la technologie d'enablement (38%)

Le besoin de programmes de formation personnalisés

Lorsqu'ils recherchent une solution, 80 % des personnes interrogées estiment que des programmes de formation complets, adaptés aux différents styles et préférences d'apprentissage, sont essentiels lors du choix d'utilisation d'une nouvelle technologie. Si 80 % des répondants reconnaissent que ces programmes sont bénéfiques pour toutes les générations, l'étude a mis particulièrement en évidence les avantages pour la génération Z. En effet, les personnes interrogées ont indiqué que la vitesse d'apprentissage et d'adaptation aux nouvelles technologies était le principal défi pour cette génération, plus de la moitié d'entre elle (59 %) rencontrent, en effet, des difficultés dans ce domaine.

Investir dans des programmes de formation personnalisés devient d'autant plus important que :

76 % des interrogés pensent que davantage de générations utiliseront les technologies d'enablement sur leur lieu de travail dans les cinq prochaines années.

67 % des répondants déclarent qu'elles ne travailleraient pas pour une entreprise qui n'utilise pas d'outils d'enablement.

Un répondant sur deux (50%) envisage actuellement de quitter son entreprise en raison du manque d'outils pour favoriser sa réussite.

"À une époque caractérisée par des avancées technologiques rapides et des dynamiques de travail en constante évolution, les organisations les plus matures utilisent des outils d'enablement pour s'attaquer aux différences générationnelles", a déclaré Paige O'Neill, Chief Marketing Officer, Seismic. "La formation personnalisée, alimentée par la technologie d'enablement, permet de responsabiliser les collaborateurs de tous âges. Il est clair que l'enablement détient les clés des défis les plus importants que nous voyons aujourd'hui : l'engagement des clients, la mise à niveau des équipes GTM, l'adoption de nouvelles technologies, l'amélioration de la productivité et l'intégration des workflow alimentés par l'IA. De plus, les données de notre dernier rapport révèlent que l'enablement permet de réunir les collaborateurs et demeure efficace pour favoriser l'agilité et l'esprit d'innovation des équipes."

"La technologie, qu'il s'agisse de l'enablement ou d'autres outils, ne vaut que quand elle est pleinement adoptée ", a déclaré Patricia Peral, Directrice Principale de GTM Enablement, Beeline. "En tant que leaders de l'enablement, l'une de nos principales responsabilités est de veiller à ce que les personnes étant censés bénéficier d'une nouvelle technologie comprennent à la fois comment l'utiliser et la valeur de son utilisation - quelle que soit leur génération. En outre, nous devons nous assurer à ce que les outils soient adaptés non seulement au moment de leur lancement, mais également de manière continue, à mesure que les utilisateurs apprennent et adoptent les outils à différents moments de leur parcours."

Le nouveau rapport Génération Enablement : l'influence croissante de l'enablement explore comment les attitudes et les actions envers l'adoption, l'utilisation et l'efficacité des technologies d'enablement varient entre les baby-boomers, la génération X, les millenials et la génération Z. Pour en savoir plus sur les caractéristiques définissant la génération enablement et en savoir plus sur les différences régionales et générationnelles, vous pouvez vous rendre sur le blog de Seismic ou téléchargez le rapport complet ici.

MÉTHODOLOGIE

Seismic a mené l'enquête Generation Enablement en ligne entre le 22 février 2024 et le 11 mars 2024. Elle reflète les opinions de 309 employés à temps plein dans un rôle de vente, d'enablement ou de customer success dans un rôle de management ou supérieur en France, dont 14% de ceux qui ont le titre de VP of customer success, VP sales, VP marketing, Chief Revenue Officer, Chief Customer Officer, Chief Sales Officer ou Chief Marketing Officer. L'étude a été menée avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de +/- 4 %.

16 avril 2024 à 09:35

