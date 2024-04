AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Élections américaines 2024 : La FCCQ reçoit Bruce Heyman, ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, et Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, pour analyser les prochaines élections et leurs implications pour le Québec et le Canada





MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) convie les médias à une édition spéciale des RV Internationaux Corex sur le thème des élections américaines. L'événement se tiendra demain, le 30 avril 2024, au Club Saint-James de Montréal . Nous aurons l'honneur d'accueillir Bruce Heyman, ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, et Jean Charest, ancien premier ministre du Québec. Ils analyseront les implications de la prochaine administration sur le commerce avec le Québec et le Canada.

Les échanges seront animés par Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Quand : 30 avril 2024 de 7:30 à 9:30

Où : Club Saint-James, 1145 Union Ave, Montréal, H3B 3C2

Quoi : Événement « Élections américaines 2024 : Quel futur pour les États-Unis et quel impact pour le Canada ? »

29 avril 2024 à 16:05

