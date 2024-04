Conquest Planning et SFL Placements offrent un logiciel de planification financière intuitif à près de 1 400 conseillers à travers le Canada





Conquest Planning Inc. (« Conquest »), une plateforme technologique modernisant la planification financière grâce à des conseils personnalisés et pratiques, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec SFL Placements (Desjardins Sécurité financière Investissements), un important courtier en fonds commun de placement au Canada. Grâce à cette collaboration, la plateforme de planification financière intuitive de Conquest est devenue accessible à près de 1 400 conseillers indépendants affiliés aux réseaux de distribution SFL Gestion de patrimoine, Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant (DSFRI) et Desjardins Sécurité financière Investissements (DSFI) à travers le Canada.

Grâce à l'accès à la plateforme basée sur l'intelligence artificielle (IA) de Conquest, les conseillers peuvent tirer parti de son conseiller stratégique (SAM) pour aider leurs clients à comprendre facilement l'impact de leurs décisions sur l'ensemble de leurs plans financiers. L'algorithme exclusif de SAM utilise les données spécifiques des plans des clients pour suggérer une variété de stratégies classées et hiérarchisées s'appliquant à leur situation financière. Conçu pour rendre le processus de planification financière plus interactif, SAM propose des recommandations faciles à comprendre qui décrivent l'impact qu'une décision pourrait avoir sur chaque objectif et sur le plan financier global.

« En tant qu'un des chefs de file canadiens de la distribution indépendante, nous nous efforçons d'offrir des services à valeur ajoutée aux conseillers en leur offrant des outils puissants qui leur permettent d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients », a déclaré André Langlois, Premier vice-président, Réseaux indépendants, Ventes et distribution chez Desjardins Sécurité financière. « La solution de Conquest axée sur le client est destinée à aider nos conseillers à favoriser des relations de collaboration avec leurs clients. Ses fonctionnalités interactives permettent au client de s'impliquer dans ses finances de manière significative et de voir les progrès de son plan en temps réel.

En plus des recommandations de plans sur mesure, le logiciel de Conquest est conçu pour évoluer en fonction des circonstances de vie, des priorités, de la tolérance au risque et des objectifs changeants des clients. Grâce à Conquest, les conseillers peuvent fournir des conseils « intelligents » directement aux clients en simplifiant l'interface et en intégrant des informations contextuelles pour approfondir les connaissances financières.

« Améliorer le bien-être financier aussi bien des investisseurs particuliers que des familles fortunées est la raison d'être de Conquest », a ajouté Brad Joudrie, directeur des revenus chez Conquest. « Nous croyons qu'il est dans l'intérêt de chacun de mieux comprendre sa réalité financière. Et grâce à des partenariats avec des organisations comme Desjardins qui partagent un état d'esprit et des valeurs similaires, nous sommes en mesure de permettre aux consommateurs d'atteindre leurs objectifs financiers, tout en naviguant avec confiance à travers les méandres de la vie.

Pour plus d'informations sur la solution logicielle de planification financière intuitive et innovante de Conquest, veuillez visiter conquestplanning.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes et par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Conquest Planning

Conquest Planning est le leader canadien des logiciels de planification financière avec une approche ciblée en matière de prestation de conseils financiers. L'entreprise axée sur les produits est fondée sur la conviction fondamentale que chaque personne mérite d'avoir accès à d'excellents conseils financiers. Les utilisateurs de Conquest Planning tirent parti de son produit intuitif, de son processus d'intégration simple et de son intelligence artificielle basée sur les données pour accélérer la prestation de plans financiers hyperpersonnalisés et superbement conçus. Créée en 2018, Conquest Planning a été fondée par une équipe de vétérans de la technologie financière dont le succès s'étend sur plus de 30 ans dans le domaine des logiciels de planification financière. Pour plus d'informations, suivez Conquest sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

