illuxi se lance dans la réalité virtuelle avec sa collaboration avec Chaac Technologies

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 16 avril 2024 / illuxi , leader dans le domaine de la formation en ligne, annonce aujourd'hui son partenariat avec Chaac Technologies pour la distribution de formation en réalité augmentée!

Nous lançons dès aujourd'hui une première formation en santé et sécurité au travail (SST) : FireGuard VR représente un pas en avant significatif dans la manière dont les individus sont formés à faire face aux incendies. En collaboration avec les esprits innovants de Chaac Technologies, cette initiative repousse les limites de la formation traditionnelle en santé et sécurité au travail.

FireGuard VR, désormais disponible sur illuxiCampus , offre aux apprenants une immersion totale dans des scénarios réalistes et sécuritaires. Conçue en collaboration avec des pompiers expérimentés, cette formation aborde de manière approfondie des aspects essentiels de la prévention des incendies, tels que la compréhension des différentes classes de feux ainsi que l'identification et l'utilisation des extincteurs.

« Cette collaboration avec Chaac Technologies représente une étape majeure dans notre engagement à offrir des formations innovantes», déclare William Grenier-Chalifoux, Vice-président, chef des revenus chez illuxi. « FireGuard VR va au-delà des méthodes traditionnelles de formation santé et sécurité en offrant une expérience immersive qui élimine les risques liés aux situations réelles. »

« Nous sommes ravis de nous associer à illuxi pour introduire FireGuard VR sur le marché », déclare François Duray, ingénieur développement des affaires chez Chaac Technologies. « Cette collaboration allie notre expertise en réalité virtuelle à l'expérience de terrain des pompiers pour offrir une formation révolutionnaire en sécurité incendie. »

Grâce à FireGuard VR, les apprenants, qu'ils soient membres du grand public ou professionnels expérimentés, peuvent acquérir des compétences vitales pour faire face aux incendies avec une confiance sans précédent. En associant le réalisme virtuel à des connaissances pratiques, cette approche dynamique établit une nouvelle norme en matière de préparation à la sécurité.

À propos d' ilIuxi

illuxi développe des produits et services qui facilitent le partage de connaissances et la transmission des compétences. illuxi accompagne ses clients de la conception de formations à la gestion complète des apprentissages à l'aide de son équipe d'experts et de son produit phare illuxiLMS .

À propos de Chaac Technologies

Chaac Technologies développe des solutions novatrices pour soutenir les organisations dans leur parcours de transformation numérique. Notre mission est de faciliter l'intégration des technologies émergentes dans leurs opérations afin de moderniser les méthodes de travail. Notre expertise dans le domaine géospatial, de la modélisation 3D, de l'IA et de la réalité virtuelle nous permet d'offrir à nos clients des solutions uniques et performantes. Nos modules de formation en réalité virtuelle constituent notre produit phare. Notre offre actuelle répond à des besoins dans le domaine de la santé et sécurité au travail et dans le secteur militaire.

