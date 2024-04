INCERT annonce que Keys&More propose des KMS sur mesure aux fabricants





L'agence publique luxembourgeoise INCERT GIE renforce son positionnement auprès du secteur privé avec le lancement aujourd'hui de Keys&More, un système de gestion de clés cryptographiques (key management system, KMS) conçu pour répondre aux besoins de déploiement complexes des fabricants et des prestataires industriels.

La solution KMS combine (1) une plateforme puissante pour une gestion centralisée, (2) des options de déploiement flexibles et (3) des services de conseil stratégique. Disponible en mode cloud (KMSaaS), sur site ou en hybride, Keys&More rationalise la gestion de l'ensemble du cycle de vie des clés : préparation, création, rotation, désactivation, archivage et suppression des clés.

Grâce à une plateforme conviviale, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) sont en mesure de superviser la gestion des utilisateurs, les signatures numériques, le cryptage, le décryptage et bien plus encore. Ce système unifié les aide à se mettre en conformité, à accroître l'efficacité opérationnelle, à réduire les coûts et à appliquer les meilleures pratiques en matière de cryptographie.

En tant que solution indépendante de toute plateforme tierce, Keys&More fonctionne avec n'importe quel fournisseur de cloud ainsi qu'avec de multiples fournisseurs de HSM et de bases de données.

« Notre valeur réside dans nos options de déploiement personnalisables. Nous savons que la réalité de la cybersécurité peut être anarchique : il est courant pour les grandes organisations de se retrouver avec un patchwork de processus et d'outils divers », a expliqué Benoit Poletti, PDG d'INCERT. « Notre solution transforme ce patchwork en un KMS cohérent. Nous nous adaptons à l'expertise et aux systèmes déjà présents au sein d'une entreprise, et non l'inverse. Nous rendons la gestion des clés cryptographiques aussi indolore que possible, tout en débloquant de nouvelles opportunités stratégiques. »

Keys&More espère trouver un écho au sein de l'industrie automobile en raison (1) des besoins de déploiement complexes de cette dernière, (2) de sa dépendance croissante à l'égard des appareils connectés et (3) des réglementations industrielles. La solution permet aux organisations d'exploiter en toute sécurité les tendances transformatrices, telles que la technologie V2X (Vehicle-to-Everything), l'Internet des objets et la numérisation de la chaîne de production.

« Ce produit est le résultat des compétences historiques d'INCERT, de nos années de collaboration avec un important fournisseur de technologie automobile et de notre engagement auprès des comités réglementaires et des projets de R&D », a confié pour sa part Sylvain Arts, directeur général des affaires d'INCERT. « Nous comprenons parfaitement les défis qui empêchent les équipementiers de rationaliser la gestion du cycle de vie de leurs clés. Mais les nouvelles réglementations, en particulier dans l'industrie automobile, signifient que l'adoption d'une solution KMS cohérente ne peut pas attendre. »

« L'adoption d'une solution KMS centralisée se justifie pleinement du point de vue commercial », a ajouté Benoit Poletti. « Tous les éléments tels que la gestion de crise, le positionnement sur le marché, la conformité et les processus d'audit s'améliorent avec Keys&More. La mise en place d'un KMS efficace facilite la mise à l'échelle, l'adaptation et l'évolution des organisations, y compris, par exemple, lorsqu'il s'agit d'effectuer la transition vers un environnement post-quantique. »

« INCERT nous a proposé le meilleur rapport qualité-prix », se souvient le principal client d'INCERT dans l'industrie automobile. « Nous ne pourrions pas nous passer d'eux [...]. Avant, ils étaient une alternative, maintenant ils constituent un élément fondamental de notre infrastructure. [... Ils ont été] très efficaces pour nous fournir tout ce dont nous avions besoin. »

À PROPOS D'INCERT

INCERT a été lancée par le gouvernement du Luxembourg en 2012 en tant que partenaire de services numériques publics axés sur les infrastructures informatiques critiques et la vérification des signatures numériques. INCERT a rapidement commencé à proposer des services de conseil à des gouvernements étrangers sur les thèmes des infrastructures à clés publiques, de la gestion des identités, des normes et de la cybersécurité. Offrant un écosystème complet de services et de solutions, les projets d'INCERT pour les secteurs public et privé couvrent le monde entier. Grâce à ses plus de 10 ans d'expérience, INCERT a développé sa propre solution KMS unifiée : Keys&More.

