La délégation du Canada à l'Instance permanente sur les questions autochtones plaide pour renforcer la participation des peuples autochtones, notamment les perspectives uniques et diversifiées des jeunes autochtones

Les voix des jeunes autochtones se font entendre haut et clair pour faire évoluer les communautés, pour remettre en question le statu quo et pour prendre les devants afin de créer un avenir meilleur, plus juste et plus durable pour toutes les personnes vivant au Canada. Aujourd'hui, des dirigeants autochtones, des jeunes, des représentants des communautés, des fonctionnaires fédéraux canadiens et des États membres du monde entier se sont réunis à l'occasion de la 23e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones.

Pendant dix jours, les participants se réuniront afin de poursuivre le dialogue international continu sur les droits et les questions autochtones dans le monde entier. L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, dirige la délégation canadienne à l'Instance permanente, constituée d'Aînés et de jeunes des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Le thème de cette année, qui met l'accent sur l'importance des perspectives des jeunes autochtones, donne l'occasion de nouer un dialogue intergénérationnel sur divers sujets, notamment la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et le Programme de développement durable à l'horizon 2030. La défense des intérêts auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) par les jeunes autochtones est essentielle en raison de leurs points de vue différents et fort utiles concernant le renforcement de la participation des peuples autochtones à l'ONU, entre autres. Le Canada continue de soutenir l'objectif de créer une nouvelle catégorie pour la participation autochtone à l'ONU depuis la dernière négociation sur cette question en 2017.

Pour souligner l'importance du dialogue entre les générations, le ministre Anandasangaree, la T?ilhqot'in Nation et l'Organe de coordination autochtone pour le renforcement de la participation ont organisé une activité parallèle réunissant des dirigeants et des jeunes autochtones du monde entier. L'activité a fait ressortir les efforts actuellement déployés pour promouvoir l'inclusion des peuples autochtones dans les politiques mondiales et le processus décisionnel et pour veiller à ce que les perspectives, le savoir autochtone et la sagesse propres aux peuples autochtones, incluant les jeunes autochtones, soient au coeur des discussions sur la scène internationale.

L'appel à l'action no 66 de la Commission de vérité et réconciliation demande au gouvernement fédéral d'établir un financement pluriannuel pour les organisations communautaires de jeunes afin qu'elles offrent des programmes sur la réconciliation, et de mettre sur pied un réseau national pour partager l'information et les meilleures pratiques. Depuis 2019, le Canada a investi dans un programme pilote quinquennal pour la jeunesse autochtone, dirigé par une organisation de jeunes autochtones appelée Indigenous Youth Roots. Le Canada continue de renforcer l'autonomie des jeunes autochtones et de les intégrer davantage dans l'élaboration des politiques, mais il reste encore beaucoup à faire. Les jeunes autochtones jouent un rôle important dans la mise en oeuvre du plan d'action de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui garantit que les efforts soutenus et continus seront déployés pour faire respecter les droits de la personne des peuples autochtones, maintenant et à l'avenir. La participation active des jeunes autochtones aux processus de consultation et de coopération concernant le plan d'action de la Déclaration des Nations Unies, incluant les mesures qui traitent expressément des droits des jeunes autochtones, permet de mieux intégrer les jeunes autochtones dans le travail de transformation visant à faire avancer la réconciliation. Des travaux importants et utiles sont en cours, mais il reste encore beaucoup de progrès à faire.

Il est essentiel que les peuples autochtones, en particulier les jeunes, puissent faire entendre leur voix sur les questions qui les préoccupent et les questions qui touchent leur communauté pour que les générations à venir puissent bénéficier de la situation la plus favorable possible.

« Je suis véritablement inspiré par le courage des nombreux jeunes autochtones du monde entier que j'ai eu l'occasion d'écouter et de côtoyer lors de ma participation à l'Instance permanente. À tous les jeunes que j'ai rencontrés aux Nations unies ou ailleurs, je m'engage à contribuer à amplifier votre voix afin que vous puissiez être présents aux tables où sont prises les décisions qui vous concernent. »

L'honorable Gary Anandasangaree

ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le fait d'être ici aux Nations unies est une occasion de sensibiliser le public et d'attirer l'attention sur les jeunes. Il y a beaucoup de choses à régler dans le passé, mais nous devons nous tourner vers l'avenir. Rejoindre l'Instance permanente, c'est tendre la main, établir des liens et inspirer. Nous donnons l'espoir d'un avenir meilleur pour nos jeunes. »

Nits'il?in (Chef) Joe Alphonse, O.B.C, LL.D. (hon.).

Chef de la tribu

Gouvernement national des T?ilhqot'in

L'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies est un organe consultatif de haut niveau du Conseil économique et social. Créée le 28 juillet 2000, l'Instance permanente a pour mandat d'appuyer les questions autochtones en matière de développement économique et social, de culture, d'environnement, d'éducation, de santé et de droits de la personne.

La 23 e session de l'Instance permanente a pour thème : « Promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : faire entendre les voix des jeunes autochtones ».

session de l'Instance permanente a pour thème : « Promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : faire entendre les voix des jeunes autochtones ». L'Instance permanente fournit des conseils spécialisés et des recommandations sur les priorités autochtones au Conseil économique et social ainsi qu'aux programmes, fonds et institutions des Nations Unies. De plus, l'Instance permanente : fait oeuvre de sensibilisation et encourage l'intégration et la coordination des activités relatives aux questions autochtones au sein du système des Nations Unies; élabore et diffuse des informations sur les questions autochtones; favorise le respect et la pleine application des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

L'Instance permanente est l'un des trois organes des Nations Unies chargés de traiter spécifiquement des questions relatives aux peuples autochtones. Les autres sont le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones.

Le plan d'action de la Déclaration des Nations Unies a été publié le 21 juin 2023 et fournit une feuille de route pour la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs de la Déclaration des Nations Unies.

