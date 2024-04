Bâtir les ports pour petits bateaux de demain : La ministre Lebouthillier souligne un investissement de près d'un demi-milliard de dollars dans le budget 2024





OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Des côtes de l'Atlantique de Terre-Neuve-et-Labrador à l'océan Arctique au Nunavut en passant par la côte Pacifique de la Colombie-Britannique, les ports pour petits bateaux sont au coeur des communautés côtières du Canada. Ils sont essentiels au secteur de la pêche tout en soutenant le tourisme et l'accès sécuritaire aux voies navigables pour tout le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont souligné les investissements prévus dans le budget de 2024 dans les ports pour petits bateaux, qui sont essentiels à l'économie de nos collectivités de pêcheurs d'un océan à l'autre, et à l'autre.

Le Budget de 2024 - une chance équitable pour chaque génération, propose d'accorder 463,3 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour réparer et entretenir les ports pour petits bateaux, y compris ceux qui ont été endommagés par l'ouragan Fiona. Cette somme s'ajoute au budget annuel de 90 millions de dollars du Ministère destiné au programme de ports pour petits bateaux. Ces investissements appuieront le développement économique local pour les générations à venir, en offrant des ports sécuritaires et fonctionnels aux Canadiens, qui travaillent dans les secteurs des pêches, de l'aquaculture, de la construction et du génie maritime.

Le gouvernement du Canada finance actuellement des travaux de réparation ou de dragage dans 42 ports du pays, en vue de s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement pour soutenir nos pêcheurs qui travaillent fort. Une fois le budget 2024 adopté, Pêches et Océans Canada (MPO) s'efforcera d'identifier les priorités de chaque région et annoncera en temps opportun la répartition de cet investissement.

Le budget de 2024 est un plan visant à assurer l'équité pour chaque génération.

Il s'agit d'un plan visant à bâtir un Canada qui convient mieux à tout le monde, où les jeunes générations peuvent aller de l'avant, où leur ardent travail porte ses fruits, et où elles peuvent acheter un logement, où tout le monde a une chance équitable d'avoir une bonne vie de classe moyenne.

Premièrement, le budget prévoit des mesures audacieuses pour construire plus de logements. Parce que la meilleure façon de rendre les prix des logements plus abordables est d'augmenter l'offre?et rapidement. Il présente une stratégie visant à débloquer 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Parmi les principales mesures, mentionnons le lancement du nouveau Plan pour l'usage de terrains publics à des fins résidentielles et du Fonds canadien de protection des loyers, l'amélioration de la Charte hypothécaire canadienne, et la création d'une nouvelle Charte canadienne des droits des locataires.

Deuxièmement, cela contribuera à réduire le coût de la vie. Le budget s'appuie sur l'expansion transformatrice du filet de sécurité sociale du Canada par le gouvernement - services de garde d'enfants à 10 $ par jour, soins dentaires pour les Canadiens non assurés, première phase de l'assurance-médicaments universelle - et fait progresser les efforts du gouvernement visant à réduire les coûts quotidiens pour les Canadiens. Il s'agit notamment d'aider à stabiliser le coût de l'épicerie, de sévir contre les frais inutiles, et de réduire les coûts des services bancaires. Le budget de 2024 prévoit également de nouveaux investissements transformateurs, notamment un Programme national d'alimentation scolaire et la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Troisièmement, le budget de cette année fera croître l'économie de manière à ce que tout le monde en profite. Le plan du gouvernement permettra d'accroître les investissements, d'accroître la productivité et d'encourager l'innovation. Il créera des emplois intéressants et bien rémunérés, maintiendra le Canada à l'avant-garde de l'économie, et offrira un nouveau soutien pour donner à un plus grand nombre de nos meilleurs entrepreneurs et innovateurs les moyens d'agir. Il s'agit notamment d'attirer davantage d'investissements dans l'économie carboneutre en élargissant, et en offrant les principaux crédits d'impôt à l'investissement économique, en assurant l'avantage du Canada en tant que chef de file en matière d'intelligence artificielle, et en investissant dans des subventions de recherche améliorées, qui offriront aux jeunes générations de bons emplois et de nouvelles possibilités. Et cela signifie s'assurer que les peuples autochtones participent à cette croissance d'une manière qui leur convient.

Le budget de 2024 rendra également le régime fiscal du Canada plus équitable en demandant aux plus aisés de payer un peu plus, afin que le gouvernement puisse investir dans la prospérité de chaque génération, et parce qu'il serait irresponsable et injuste de refiler plus de dette aux générations suivantes. Le budget de 2024 est un plan économique responsable qui respecte les objectifs financiers énoncés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, et qui permet au Canada de maintenir le déficit et le ratio de la dette nette au PIB les plus bas du G7.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont l'épicentre de nos vibrantes communautés de pêcheurs d'un océan à l'autre. Le Canada, nation possédant le plus long littoral au monde, se doit d'investir dans des infrastructures portuaires résilientes, capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Avec le budget 2024, on se donne les moyens de nos ambitions en équipant nos pêcheurs de ports modernes où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes." »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

"Les ports pour petits bateaux sont au coeur de ma communauté de Cape Breton--Canso, en Nouvelle-Écosse, et constituent de véritables moteurs d'emploi et de développement économique. Cet investissement permettra d'effectuer des réparations et des travaux d'entretien pour maintenir nos ports en bon état de fonctionnement afin que nos communautés côtières locales puissent continuer à prospérer pendant de nombreuses années."

- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Produits connexes

SOURCE Pêches et Oceans Canada

29 avril 2024 à 11:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :