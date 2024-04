Geneviève Biron à la tête de Santé Québec, Frédéric Abergel aux opérations





QUÉBEC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a officialisé la création de Santé Québec en nommant aujourd'hui sa tête la toute première présidente et cheffe de la direction (PCD), madame Geneviève Biron. Déjà, elle a procédé à une première nomination en choisissant monsieur Frédéric Abergel à titre de vice-président exécutif aux opérations et à la transformation. Le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, est fier d'enfin présenter à la population ces deux gestionnaires d'expérience, qui formeront un duo complémentaire pour diriger Santé Québec et améliorer l'accès aux services pour les Québécoises et les Québécois, comme il s'y est engagé lors du dépôt du Plan santé.

Une entrepreneure québécoise pour améliorer l'accès aux services de santé et services sociaux à la population

Madame Biron, qui commence dès aujourd'hui un mandat de trois ans, a été sélectionnée à la suite d'un processus rigoureux qui s'est déroulé au cours des derniers mois. Entrepreneure ayant oeuvré pendant plus de 30 ans dans le domaine des services de santé et ayant occupé la fonction de présidente et cheffe de la direction pendant plus de 15 ans, madame Biron possède une vaste expérience en gouvernance, en gestion des opérations, en transformation numérique, en stratégie et en conformité, toujours en priorisant l'engagement des équipes. Sous sa gouverne, le fleuron québécois Biron Groupe Santé s'est positionné, en quelques années, comme leader en services de diagnostics médicaux. Animée par une volonté d'améliorer l'efficacité et le service à la clientèle, madame Biron a fondé et bâti le plus important réseau de cliniques d'imagerie médicale au Québec, Imagix. Elle a quitté Biron Groupe Santé en 2021 et n'y détient aucun intérêt. Depuis, c'est à titre de fondatrice et de présidente de Propulia Capital qu'elle participe à l'essor d'entreprises en phase d'amorçage et de croissance.

Un gestionnaire expérimenté du réseau public pour assurer une meilleure coordination des opérations

Fort d'une expérience solide en tant que gestionnaire dans le réseau public de la santé et des services sociaux depuis plus de 20 ans, monsieur Frédéric Abergel est président-directeur général (PDG) du Centre hospitalier de l'Université de Montréal depuis février 2023. À la tête du plus grand centre hospitalier québécois où oeuvrent plus de 18?000?personnes, monsieur Abergel a réussi au cours de sa carrière à se doter des meilleures pratiques et à mobiliser ses équipes pour réaliser un changement de culture vers une gestion plus agile des opérations. Il a aussi été PDG du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal de 2018 à 2023. Monsieur?Abergel, reconnu pour travailler en étroite collaboration avec ses équipes, possède une grande expérience dans l'amélioration des systèmes et des processus dans le domaine de la santé et des services sociaux ainsi qu'en innovation. Doté d'un sens du leadership, il est orienté vers les résultats et il a la volonté de voir autrement la façon d'organiser les soins et les services afin d'en améliorer l'accès pour les Québécoises et les Québécois.

La PCD s'engage à mettre en place les mesures nécessaires pour éliminer tout potentiel conflit d'intérêts

Comme prévu dans la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, madame Biron s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout conflit d'intérêts potentiel, en lien avec ses activités professionnelles ou celles des membres de sa famille. Le conseil d'administration de Santé Québec veillera ainsi à s'assurer du respect de la Loi. Pour ce faire, madame Biron se dégagera des décisions dans ses investissements qui pourraient toucher le secteur de la santé au Québec. Par ailleurs, elle mettra en place un écran déontologique, communément appelé mur de Chine, entre elle et les membres de sa famille. Cet écran prévoit qu'aucun échange ne soit possible relativement à tout dossier lié au domaine de la santé dans lequel sa famille ou son mari pourrait être impliqué sur le plan professionnel et qui pourrait avoir un lien avec Santé Québec ou les institutions ou organismes que Santé Québec chapeaute.

Citations :

« Je suis très fier du duo de dirigeants que nous nommons aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la complémentarité d'une personne provenant de l'externe combinée à une personne de l'interne nous amènera à réfléchir et à agir différemment, et ce, en continuité des efforts d'amélioration qui ont été faits par nos équipes dans les dernières années. Tant Geneviève Biron que Frédéric Abergel possèdent toute l'expérience et les qualités requises pour relever ce défi, et ils incarnent tous les deux la vision d'un système de santé et services sociaux plus humain et plus performant. Surtout, nous partageons tous un but commun : offrir un meilleur accès au réseau de la santé et des services sociaux aux Québécoises et aux Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé?

« C'est un grand privilège d'être la première présidente et cheffe de la direction de Santé Québec. Comme les Québécois, je suis d'avis que les choses doivent changer dans notre réseau. En s'organisant autrement, nous pouvons faire beaucoup mieux, autant dans les soins que dans le service. J'entreprends ce mandat avec une grande priorité à l'esprit : améliorer l'accès aux soins et aux services. Avec l'équipe de direction de Santé Québec qui sera formée au cours des prochains mois, nous aurons l'occasion de poser un regard différent sur la situation. Dès maintenant, nous nous mettons au travail pour rendre le réseau plus humain et plus performant. »

Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec

« Je tiens à remercier madame Biron de me confier ce mandat. Nous partageons tous les deux le même objectif d'améliorer l'accès aux soins et aux services pour les Québécoises et les Québécois. Pour y parvenir, nous devons notamment appliquer les meilleures pratiques à l'ensemble des établissements, tout en respectant les particularités de chacune des régions. Le défi est dans l'exécution, et c'est en s'organisant autrement que nous aurons des résultats différents. Nous devrons par ailleurs miser sur l'innovation et une gestion plus agile pour moderniser notre système de santé. »

Frédéric Abergel, vice-président exécutif aux opérations et à la transformation

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la transformation en cours pour rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace, visitez Québec.ca/TransitionSanté

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

29 avril 2024 à 14:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :