Pimax présente deux nouveaux casques VR haut de gamme lors de son événement Frontier





SAN JOSE, Californie, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pimax , l'un des principaux innovateurs dans le secteur de la réalité virtuelle, a annoncé deux nouveaux casques VR haut de gamme lors de son événement Frontier 2024, qui s'est tenu sur YouTube ce lundi.

Le Crystal Super est un casque ultra-haut de gamme, doté de 29,5 millions de pixels et du premier moteur optique amovible au monde, qui permet aux utilisateurs de passer d'un panneau QLED à un panneau micro-OLED. Le Crystal Light présente les mêmes 16,6 millions de pixels que le Pimax Crystal, mais il est beaucoup plus économique, puisqu'il est disponible à partir de 699 USD. Pimax a également présenté le module Airlink 60G, qui s'appuie sur la technologie WiGig pour proposer un véritable casque PCVR sans fil haute-fidélité.

Le Crystal Super représente une évolution considérable par rapport au Crystal, qui a connu un grand succès, avec un nombre de pixels considérablement accru, ce qui permet d'obtenir simultanément un champ de vision (FOV) beaucoup plus large et un nombre de pixels par degré (PPD) plus élevé.

Outre le FOV et le PPD, le choix des écrans joue un rôle essentiel dans l'expérience de l'utilisateur. Le QLED et le micro-OLED présentent chacun des avantages distincts, et le Crystal Super permet aux utilisateurs de choisir entre les deux ou d'opter pour les deux. Cette flexibilité découle du premier système de moteur optique amovible au monde inventé par Pimax, qui combine les écrans et les lentilles en un seul module amovible.

Le Pimax Crystal Super est proposé à partir de 1 799 USD (hors TVA) et sera disponible au quatrième trimestre.

Le Crystal Light est une version simplifiée du Pimax Crystal, qui conserve les spécifications de base qui ont fait le succès du Crystal, tout en supprimant les fonctions moins essentielles pour le PCVR. Ces ajustements ont permis de réduire considérablement les coûts et de diminuer le poids de 30 %. Cela permet à Pimax de proposer le Crystal Light à un prix de départ de 699 USD, ce qui représente un rapport qualité-prix inégalé dans sa catégorie.

Le Crystal Light est disponible en pré-commande dès maintenant et sera distribué en mai.

Pimax a également indiqué sa volonté de continuer à faire évoluer le Pimax Crystal, qui a été conçu dès le départ comme un casque PCVR sans fil haut de gamme. Cela exige une bande passante extrêmement large et une utilisation très efficace, ce qui nécessite la puce et batterie XR2, qui font partie intégrante du Crystal.

Un ensemble supplémentaire de matériel, le 60G Airlink de Pimax, a été présenté pour compléter la solution sans fil. Grâce à la technologie Wigig, le 60G Airlink de Pimax offre une bande passante nettement supérieure à celle du WiFi traditionnel.

Le 60G Airlink est proposé au prix de 299 USD, et sera disponible dans le courant de l'année.

15 avril 2024 à 21:25

