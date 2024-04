Huawei, innovateur mondial en matière de réseaux, mène la nouvelle ère de la technologie des réseaux de campus





Introduction

Huawei est une fois de plus nommé leader dans le convoité Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil, ce qui, selon nous, illustre sa forte tradition d'excellence et d'innovation ainsi que son incroyable présence sur la scène mondiale. Cette reconnaissance est particulièrement remarquable pour nous car Huawei est le seul fournisseur positionné dans le Leaders Quadrant dont le siège social n'est pas basé en Amérique du Nord. Cette année, nous considérons que la progression remarquable de Huawei dans le domaine de la « capacité d'exécution », qui lui a permis de se classer pour la première fois dans le top 3, témoigne de sa dynamique de longue date en matière d'innovation technologique et d'expansion du marché.

Leadership technologique en matière de Wi-Fi 7

Huawei est à l'avant-garde de la technologie Wi-Fi 7, et son leadership est indubitablement démontré par des contributions substantielles aux normes Wi-Fi. Les contributions inégalées de Huawei aux normes, en tête avec le plus grand nombre de contributions au niveau mondial pour le Wi-Fi 7, témoignent de son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de la technologie Wi-Fi.

Les avancées technologiques de Huawei s'étendent aux innovations de ses produits, en particulier au Wi-Fi 7, qui comporte des antennes intelligentes de pointe, une planification convergente et d'autres technologies révolutionnaires. Ces innovations améliorent considérablement les performances du réseau, la bande passante et le nombre d'utilisateurs, tout en améliorant la stabilité et la couverture du réseau. La transformation de l'International School of Monaco (ISM) en premier campus Wi-Fi 7 d'Europe est un excellent exemple des prouesses de Huawei en matière de Wi-Fi 7. Cette mise à niveau a permis des expériences d'apprentissage en ligne et interactives transparentes et à grande vitesse, établissant une nouvelle référence pour les établissements d'enseignement du monde entier.

Renforçant encore son leadership technologique, Huawei prévoit de rendre les services de réseau Wi-Fi 7 de première classe accessibles à tous en lançant 13 points d'accès Wi-Fi 7 dans tous les scénarios en 2024. Ces points d'accès couvrent les modèles d'intérieur, d'extérieur, installés, les plaques murales et les modèles IdO, répondant à un large éventail de cas d'utilisation. Cette gamme complète est conçue pour élever l'expérience du réseau sans fil dans diverses industries, propulsant la transition mondiale dans une nouvelle ère de réseau sans fil à 10 Gbps.

Construction de réseaux innovants centrés sur l'expérience

Huawei a révolutionné les réseaux de campus en passant d'une philosophie de construction de réseau centrée sur la connectivité à une philosophie de construction de réseau centrée sur l'expérience. Ceci est particulièrement vital dans l'ère numérique actuelle, où la qualité du service réseau a un impact direct sur la satisfaction et la productivité des utilisateurs. En donnant la priorité à l'expérience, le CloudCampus 10 Gbps de haute qualité de Huawei offre un ensemble complet d'améliorations, en particulier dans les trois types d'amélioration de l'expérience suivants :

Amélioration de l'expérience sans fil

La technologie Wi-Fi 7 de Huawei, inégalée dans tous les scénarios, marque une avancée significative dans le domaine des réseaux sans fil, en garantissant une vitesse et une fiabilité record. Avec des vitesses individuelles de 4,33 Gbps, la technologie Wi-Fi 7 de Huawei permet le téléchargement instantané de fichiers volumineux. Unique à Huawei, la technologie de planification convergente améliore considérablement les connexions simultanées, ce qui la rend idéale pour les applications à forte demande telles que la RV 4K à 30 canaux, sans latence ni inconfort. Une autre innovation clé est la technologie Wi-Fi Shield, qui assure une sécurité inégalée en rendant les signaux Wi-Fi invisibles pour les utilisateurs non autorisés.

Amélioration de l'expérience des applications

En approfondissant l'expérience des applications, Huawei a pris l'initiative de lancer une solution d'assurance de l'expérience des applications. Cette solution innovante identifie avec précision plus de 6 000 types d'applications et s'appuie sur une technologie de découpage flexible pour garantir que les applications clés bénéficient de ressources réseau prioritaires, créant ainsi une expérience toujours optimale. De plus, la solution d'assurance de l'expérience VIP de Huawei est une caractéristique remarquable, qui propose des voies de réseau dédiées aux utilisateurs VIP afin de garantir une expérience irréprochable.

Amélioration de l'expérience O&M

Huawei établit une nouvelle norme en matière de gestion de réseau avec sa fonction pionnière de carte numérique du réseau. En offrant un niveau de visibilité sans précédent sur les opérations du réseau de campus, les interactions des utilisateurs et les performances des applications, la carte numérique du réseau simplifie considérablement la gestion du réseau, réduit la complexité opérationnelle et permet de décupler l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance. De plus, la carte numérique du réseau se distingue par la surveillance en temps réel de la consommation d'énergie du réseau, ce qui permet de formuler des recommandations intelligentes en matière d'économie d'énergie sur la base des schémas de trafic. Cette capacité permet non seulement d'améliorer la durabilité opérationnelle, mais aussi de réduire les coûts énergétiques jusqu'à 30 %.

Perspectives et engagement de Huawei

À l'avenir, Huawei continuera à approfondir ses recherches et ses innovations dans le domaine de l'infrastructure LAN filaire et sans fil pour les entreprises, et continuera à innover dans les technologies Wi-Fi 7 de pointe, conformément à sa philosophie de réseau centrée sur l'expérience. En ouvrant la voie à l'avenir des technologies de réseaux de campus mondiaux, Huawei renforcera davantage son leadership en matière de soutien à la transformation numérique pour les entreprises de toutes tailles dans le monde entier. Plus important encore, Huawei renforcera sa position privilégiée dans le paysage mondial des technologies de communication de données.

Grâce à une innovation constante et à un engagement inébranlable en faveur de l'excellence, Huawei est en mesure de mener la course vers un avenir plus connecté, plus efficace et plus innovant, en incarnant l'essence même du progrès technologique et de la transformation numérique.

Pour en savoir plus sur le CloudCampus 10 Gbps de haute qualité de Huawei, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Pour en savoir plus sur AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/wifi7

