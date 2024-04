Le président de la Pologne, Andrzej Duda, effectuera une visite au Canada





OTTAWA, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de la Pologne, Andrzej Duda, effectuera une visite au Canada du 18 au 23 avril 2024. Le président Duda se rendra à Vancouver et à Esquimalt, en Colombie-Britannique, ainsi qu'à Edmonton, en Alberta.

Au cours de cette visite, le premier ministre Trudeau et le président Duda tiendront une rencontre bilatérale à Esquimalt pour discuter de leur soutien indéfectible à l'Ukraine et de leur engagement commun à l'égard de la sécurité transatlantique dans la perspective du Sommet des dirigeants de l'OTAN, qui se tiendra à Washington en juillet. Ils discuteront également de la coopération bilatérale en matière de sécurité énergétique et d'énergie propre.

Les relations de longue date entre le Canada et la Pologne reposent sur la communauté canado-polonaise et sur des valeurs communes. La visite du président Duda au Canada sera une occasion de resserrer les liens bilatéraux et d'améliorer la vie des habitants des deux côtés de l'Atlantique.

« Le Canada et la Pologne sont de bons amis et de fidèles Alliés. Je suis impatient d'accueillir le président Duda au Canada et d'approfondir le partenariat entre nos deux pays. Ensemble, nous défendrons la paix et la sécurité par l'intermédiaire de l'OTAN, nous continuerons de soutenir l'Ukraine avec détermination et nous créerons de bons emplois et des possibilités pour les citoyens du Canada et de la Pologne. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les relations entre le Canada et la Pologne reposent sur de solides fondements historiques, qui sont enracinés dans les liens personnels profonds qu'entretient la communauté canado-polonaise. Le Canada compte plus de 1 million de personnes d'origine polonaise, soit l'une des plus grandes diasporas polonaises au monde.

Il s'agit de la deuxième visite du président Duda au Canada et de la première visite d'un chef d'État polonais dans l'Ouest canadien.

Duda La dernière rencontre entre le premier ministre Trudeau et le président Duda a eu lieu le 26 février 2024, à Varsovie, après la visite du premier ministre à Kyiv pour annoncer un soutien supplémentaire à l' Ukraine , deux ans après le début de l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie.

pour annoncer un soutien supplémentaire à l' , deux ans après le début de l'invasion à grande échelle de l' par la Russie. Le Canada a été le premier pays de l'OTAN à ratifier l'adhésion de la Pologne à l'Alliance, en 1998. Des soldats polonais sont déployés au sein du groupement tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, lequel est dirigé par le Canada.

a été le premier pays de l'OTAN à ratifier l'adhésion de la Pologne à l'Alliance, en 1998. Des soldats polonais sont déployés au sein du groupement tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, lequel est dirigé par le Canada. L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne offre des possibilités aux citoyens et aux entreprises du Canada et de la Pologne. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre nos deux pays a augmenté de plus de 63 % comparativement à la période ayant précédé la signature de l'AECG.

La Pologne est le premier partenaire commercial du Canada en Europe centrale et en Europe de l'Est.

centrale et en de l'Est. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises avec la Pologne a atteint 4,1 milliards de dollars. Les exportations canadiennes vers la Pologne se sont élevées à 1,2 milliard de dollars, tandis que les importations canadiennes en provenance de la Pologne se sont chiffrées à 3 milliards de dollars.

