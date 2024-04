Xinhua Silk Road : Zoomlion Access poursuit son développement de grande qualité grâce à l'innovation dans le secteur des machines pour le travail en hauteur





BEIJING, le 14 avril 2024 /CNW/ -- Zoomlion, le principal fabricant chinois d'équipement de haute technologie, a récemment publié un rapport annuel dans lequel il annonce fièrement que les revenus de son secteur des machines pour le travail en hauteur ont dépassé 5 milliards de yuans, revenus provenant principalement de sa filiale Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. (Zoomlion Access).

Depuis son entrée dans le secteur des machines pour le travail en hauteur en octobre 2018, Zoomlion Access a fait passer son bénéfice d'exploitation de zéro à plus de 5 milliards de yuans en seulement six ans, devenant l'un des trois principaux fabricants en Chine et le sixième dans le secteur mondial des machines pour le travail en hauteur.

L'entreprise a lancé des plateformes élévatrices à ciseau au lithium-ion en 2019, et a depuis continuellement fait appel à des technologies de base à énergie électrique. Elle a ensuite lancé plus de 100 produits alimentés aux nouvelles énergies avec un ratio de vente de plus de 90 %, dépassant les marques européennes et américaines à ce chapitre.

La gamme de produits de machines pour le travail en hauteur de l'entreprise couvre des hauteurs de travail allant de quatre à 72 mètres, y compris les nacelles élévatrices ayant la plus haute portée au monde, propulsant l'industrie vers une portée très élevée et un développement intelligent.

À la fin de mars de cette année, Zoomlion Access avait obtenu 231 brevets, dont 69 brevets d'invention, 103 brevets pour modèle d'utilité et 59 brevets de conception. Elle a également acquis les droits d'auteur pour 9 logiciels.

En intégrant en profondeur des technologies modernes comme l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, l'entreprise a rendu possibles des fonctions intelligentes de diagnostic des défaillances et d'avertissement de sécurité dans ses produits, améliorant ainsi la commodité et la sécurité opérationnelles.

Non seulement ses produits sont populaires sur le marché national, mais ils sont aussi exportés dans plus de 100 pays et régions du monde, ce qui représente une percée pour les marques chinoises sur les marchés européen et américain.

L'entreprise a mis en oeuvre des mesures comme l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits et l'absence d'émissions de composés organiques volatils (COV) dans les procédés de peinture, réalisant des économies d'énergie et une réduction des émissions dans le processus de production et la fabrication écologique.

Zoomlion Access continuera de promouvoir l'innovation en matière de science et de technologie, d'élargir les scénarios d'application et de stimuler le développement de machines pour le travail aérien vers une transformation intelligente et verte.

