Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 - Une belle reconnaissance pour le suivi Olo et de très beaux gestes pour l'accompagnement des tout-petits et leurs familles





MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Olo tient à souligner la parution du nouveau Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 : Revenir à l'essentiel. Ce dernier, faisant suite à la Politique de périnatalité 2008-2018, nomme explicitement le suivi Olo, tout en mettant en lumière l'importance des collaborations et d'un continuum de services fort et structuré pour les familles et les tout-petits.

Ce Plan marque, en effet, une reconnaissance renouvelée envers le cadre de référence du suivi Olo « Le suivi Olo dans les 1 000 premiers jours » à travers l'objectif 2.3.3 : « Compléter la mise en oeuvre du suivi Olo, dans les 1 000 premiers jours, selon le cadre de référence actualisé en 2022 ».

Déjà endossée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ce cadre de référence pose les bases d'un suivi Olo optimal qui se déploie dans la période des 1000 premiers jours, moment crucial du développement de l'enfant, de la grossesse à ses deux ans. Cette version actualisée permet de guider les professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) vers un suivi Olo accessible à toutes les femmes enceintes et les familles vivant en situation de faible revenu, garant d'impact autant en prénatal qu'en postnatal et ancré dans sa communauté par des arrimages entre le RSSS et les organisations de la communauté.

« Nous saluons la place qui est faite dans ce tout nouveau Plan au suivi Olo, actif de la périnatalité au Québec, filet de soutien et maillon essentiel permettant d'accompagner les familles à des moments clés de leur aventure parentale. C'est une reconnaissance pour la Fondation Olo et pour les trois décennies de collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux pour que tous les bébés puissent naître et grandir en santé. Notre souhait est de poursuivre notre impact ce qui implique d'avoir les moyens d'y parvenir » - Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

À l'instar du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) qui a pris la parole il y a quelques jours, la Fondation Olo reconnaît l'avancée majeure que constitue l'apparition de la place du père et du coparent dans ce Plan pour les familles et les tout-petits québécois. Elle s'en réjouit d'autant plus au regard de la deuxième recommandation de son cadre de référence : « Impliquer le père ou l'autre parent dans des rencontres du suivi Olo dès le début de celui-ci. »

Aussi, tout comme le Collectif petite enfance, dont elle est membre, la Fondation Olo reste en attente de potentiels moyens qui seront déployés en parallèle du Plan pour rendre sa réalisation et l'atteinte de ces objectifs ambitieux possible.

À cet effet, pour la Fondation, « compléter la mise en oeuvre du suivi Olo dans les 1000 premiers jours » ne pourra se faire sans un ajout considérable d'intervenantes Olo sur tout le territoire pour accompagner toujours plus de familles comme en témoigne son dernier mémoire et sa réaction au budget du Québec 2024-2025. À ce réinvestissement par le gouvernement du Québec dans son propre réseau devra tout naturellement s'adjoindre un financement direct à la Fondation Olo. Ce dernier, largement documenté dans le mémoire déposé dans le cadre des consultations sur le prochain plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale (PLP4), permettra à la Fondation de décupler son impact auprès des familles en agissant sur trois barrières à la saine alimentation (l'accès à des aliments sains, les connaissances en saine alimentation et les capacités de mobilisation) et cela dans trois contextes d'intervention (le suivi Olo dans le RSSS, les organisations de la communauté et les communautés autochtones).

À ce propos, la Fondation réitère sa collaboration de toujours avec les grands acteurs de la périnatalité et de la petite enfance tout comme avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et ses différent(e)s représentant(e)s pour permettre aux tout-petits et aux familles d'avoir accès à des services essentiels. Elle souhaite que les discussions puissent continuer pour faire suite à ce Plan ou à d'autres initiatives comme l'élaboration du prochain Programme national de santé publique (PNSP).

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours de vie de l'enfant, de la grossesse jusqu'à ses deux ans, une période cruciale pour son développement. En agissant tant dans le réseau de la santé et des services sociaux avec le suivi Olo, auprès des organisations de la communauté et des communautés autochtones, la Fondation Olo lutte contre trois barrières à la saine alimentation : l'accès aux aliments, les connaissances en alimentation et les capacités de mobilisation. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250?000 bébés à naître en meilleure santé au Québec et participe à prévenir les inégalités alimentaires tout en atténuant leurs conséquences.

SOURCE Fondation Olo

12 avril 2024 à 11:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :