L'augmentation de la productivité et la mobilisation des consommateurs sont les clés du succès pour les détaillants de produits de proximité, comme l'a souligné PDI Technologies à l'occasion du salon UNITI 2024





Le chef de file mondial dans le domaine de la technologie est de retour en tant que « partenaire de coopération » lors du salon professionnel européen des secteurs des produits pétroliers et des lave-autos, qui aura lieu du 14 au 16 mai 2024

FRANCFORT, Allemagne, 11 avril 2024 /CNW/ - PDI Technologies , un chef de file mondial offrant des solutions et des idées puissantes qui constituent l'épine dorsale de l'écosystème du commerce de détail et du commerce de gros des produits pétroliers, a annoncé son rôle de « partenaire de coopération » au salon UNITI 2024. Les dirigeants et conseillers de PDI seront présents au kiosque 5B21 (hall 5) au salon UNITI qui aura lieu du 14 au 16 mai 2024, à Stuttgart, en Allemagne.

« Le parrainage d'événements comme le salon UNITI donne aux entreprises technologiques comme PDI l'occasion de rencontrer directement bon nombre de participants de différentes régions », a déclaré Dawn Desai, vice-présidente principale et directrice générale, Solutions internationales, PDI Technologies. Nous sommes ravis de vous rencontrer en personne, de présenter nos dernières solutions et de contribuer ensemble à l'avenir novateur du marché mondial du commerce de produits de proximité. »

Les détaillants de produits de proximité participant au salon UNITI peuvent rencontrer les représentants de PDI pour discuter de plusieurs thèmes, notamment :

Augmentation de la productivité : Améliorez votre efficacité, optimisez vos opérations et augmentez votre rentabilité grâce à l'automatisation numérique et à l'intelligence artificielle (IA) qui libèrent vos employés et leur permettent d'offrir la meilleure expérience client. Les solutions d'entreprise présentées comprennent le siège social et les services administratifs , les points de vente (PDV), la tarification du carburant et des véhicules électriques (VE), la logistique, et plus encore. Interactions avec les consommateurs : Tenez-vous au courant des préférences des consommateurs et attirez les nouveaux acheteurs et les acheteurs fréquents grâce à des plateformes qui créent d'importantes occasions de mobilisation à long terme. Les solutions présentées comprennent des programmes de fidélité , programmes de services-conseils en matière de développement durable et programmes clés en main, des données intégrées et des renseignements exploitables, et plus encore. Favoriser les contacts au sein de l'écosystème : Maintenir la qualité et la confidentialité des données, ainsi que la santé du système opérationnel, grâce à la technologie de partage de données de salle blanche, à la cybersécurité, à la gestion de réseau et à d'autres solutions.

« Les technologies novatrices permettent aux détaillants d'être à la fine pointe de la technologie aujourd'hui et aident l'ensemble de notre industrie à évoluer et à être à l'épreuve de l'avenir, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle mondiale », a ajouté David Anderson, vice-président, Opérations commerciales, PDI Technologies. « Connaissant la portée de cette exposition qui attire de nombreux leaders de partout Europe et d'ailleurs, je me réjouis à l'idée de faire du réseautage et de partager des connaissances lors de mon premier salon UNITI. »

M. Anderson sera conférencier d'honneur au salon l'UNITI dans le cadre de la séance du forum international intitulée « Technology Blueprint for Success: Work Smarter, Engage Faster ». Nous invitons les participants à visiter le kiosque 5B21 (hall 5) pendant les heures d'ouverture du salon. Vous pouvez également planifier des rencontres avec des représentants de PD au moyen d'un formulaire de demande en ligne .

Les clients de PDI, clients potentiels et autres leaders de l'industrie à la recherche d'événements supplémentaires en personne sont invités à participer à PDI Connections Live, qui aura lieu du 25 au 28 août 2024, à Washington, DC, aux États-Unis. Visitez le site Web de PDI Technologies pour en savoir plus sur Connections Live .

À propos de PDI Technologies

Forte de 40 années de leadership dans l'industrie, PDI Technologies, Inc. se situe au carrefour de la productivité et de la croissance des ventes, offrant des solutions efficaces qui servent d'épine dorsale à l'écosystème du commerce de détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers. En rapprochant les acteurs de l'industrie des produits de proximité partout dans le monde, nous permettons aux entreprises d'accroître leur productivité, de prendre des décisions éclairées et d'interagir plus rapidement avec leurs clients. Qu'il s'agisse de la planification des ressources de l'entreprise à grande échelle et des opérations logistiques, des programmes de fidélisation et de la cybersécurité, nous simplifions la chaîne d'approvisionnement de l'industrie afin de la préparer pour les prochaines étapes. Aujourd'hui, nous fournissons des services à plus de 200 000 succursales dans le monde entier grâce à des solutions comme le programme Fuel Rewards® et GasBuddy®, deux marques populaires qui représentent plus de 30 millions d'utilisateurs. Visitez le site Web de PDI Technologies .

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Équipe des RP, [email protected]

(comprend Dimitra Farou qui est sur place en Allemagne et à l'exposition UNITI)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517102/PDI_color_Logo.jpg

SOURCE PDI Technologies

11 avril 2024 à 23:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :