AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC, ET DE LA VILLE DE MONTRÉAL FERONT UNE ANNONCE IMPORTANTE SUR LE LOGEMENT À MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et députée d'Hochelaga, France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation pour le Québec, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Valérie Plante, mairesse de Montréal et Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour une annonce importante sur le logement à Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 12 avril à 10 h.

Date : Le 12 avril 2024 Heure : 11 h 30 HAE Lieu : Inscription requise Le lieu est un site en construction. Le port de chaussures fermées et du casque de sécurité est obligatoire.





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

11 avril 2024 à 16:01

