/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rapport annuel 2023 et assemblée publique annuelle de la SCHL/

OTTAWA, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport annuel 2023 le lundi 6 mai à 12 h 00 (heure de l'Est). Le rapport annuel souligne les réalisations de la dernière année, y compris les mesures prises par chacun des secteurs d'activité, afin que la SCHL maintienne son statut d'organisation de haute performance tout en offrant des services de qualité et des programmes importants pour les Canadiens.

Le contenu du rapport sera présenté à l'assemblée publique annuelle de la SCHL, qui aura lieu le lundi 6 mai à 13 h 00, heure de l'Est. Une webdiffusion publique et bilingue de cette réunion sera diffusée en direct pour tous ceux qui souhaitent y assister.



Inscrivez-vous ici pour participer à la Webdiffusion, l'assemblée publique annuelle de la SCHL

Les journalistes peuvent également écouter la diffusion de l'assemblée publique annuelle par le biais d'une téléconférence bilingue simultanée. Les journalistes qui souhaitent poser des questions lors de la session de questions-réponses avec les médias, à la fin de l'événement, doivent utiliser l'option de téléconférence.

Pour participer à cette téléconférence bilingue, veuillez communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: [email protected]

3 mai 2024 à 15:29

