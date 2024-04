Le Canada et la France resserrent leurs liens bilatéraux





OTTAWA , ON, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le premier ministre de la France, Gabriel Attal, à l'occasion de sa première visite officielle au Canada, les 10 et 11 avril.

Unis par une histoire commune et une étroite relation, le Canada et la France partagent la même vision d'avenir. Leurs priorités comprennent la défense de la démocratie et des droits de la personne, la promotion de la langue française et des cultures francophones, l'avancement de l'action climatique et la progression vers l'atteinte de la carboneutralité.

Au cours de la visite, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Attal ont resserré le partenariat entre les deux pays. Ils ont discuté des progrès réalisés dans le cadre des efforts déployés pour freiner la perte de biodiversité, lutter contre les changements climatiques et réaliser la transition vers une économie carboneutre. Ils ont aussi évoqué l'importance de protéger la sécurité énergétique et de mettre en valeur les ressources minérales critiques.

Les dirigeants ont pris part à une cérémonie de signature dans laquelle les deux pays ont convenu de resserrer leurs relations de coopération quant à la lutte contre les feux de forêt et de renouveler le Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement. Le renouvellement du Partenariat pour une durée de trois ans permettra de resserrer encore davantage la coopération bilatérale afin de lutter contre les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution dans le monde.

Les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes survenus récemment ont dévasté des communautés au Canada et en Europe. Compte tenu de la menace croissante que représentent les feux de forêt pour les populations, les infrastructures et les écosystèmes, le Canada et la France ont signé une déclaration d'intention sur la coopération en matière de gestion des feux de végétation afin de renforcer leur collaboration dans ce domaine. Enfin, la France, à l'image de ses partenaires européens dans le cadre mis en place par l'Union européenne, acquerra deux appareils De Havilland de lutte contre les incendies, tout en envisageant de nouvelles acquisitions pour le renouvellement de sa flotte.

Le Canada salue l'adhésion de la France au Défi mondial sur la tarification du carbone, ce qui en fait son plus récent partenaire. La tarification du carbone est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions. En travaillant de concert, nous pouvons encourager et aider plus de pays à adopter cette méthode éprouvée permettant de maintenir la qualité de l'air et de lutter contre les changements climatiques.

Les premiers ministres ont souligné le renouvellement de l'accord de partenariat entre la Banque de développement du Canada (BDC) et la banque d'investissement française Bpifrance afin de continuer de soutenir les petites et moyennes entreprises des deux pays. Ce partenariat renouvelé offrira de nouvelles occasions aux entrepreneurs canadiens et français et attirera des investissements au Canada, en France et dans toute l'Union européenne.

Au cours d'une réunion bilatérale, les premiers ministres ont également réitéré l'importance de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). En effet, cet accord crée de bons emplois pour la classe moyenne ainsi que des occasions pour les entreprises et les travailleurs des deux pays.

Les deux dirigeants ont réitéré leur soutien indéfectible envers l'Ukraine dans la guerre d'agression brutale menée par la Russie. Les dirigeants ont également souligné leur condamnation des attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre et ont appelé à la libération immédiate de tous les otages restants. De plus, les dirigeants ont souligné l'importance de garantir un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire vitale pour les civils de Gaza, et ont réaffirmé leur soutien à une paix durable au Moyen-Orient sous la forme d'une solution à deux États. Ils se sont également dits préoccupés par les crises humanitaire, sécuritaire et politique qui se poursuivent en Haïti.

Enfin, les deux premiers ministres ont conclu la visite en faisant paraître la Déclaration conjointe du premier ministre Trudeau et du premier ministre Attal, dans laquelle ils font part du travail réalisé actuellement pour que les deux pays renforcent leur collaboration à l'égard de l'énergie propre et d'une économie dynamique. Le premier ministre Trudeau a également saisi cette occasion pour annoncer que le Canada allait accueillir la première rencontre du Conseil des ministres conjoint Canada-France cette année en Acadie afin de poursuivre le resserrement de la coopération bilatérale dans des domaines stratégiques.

Citation

« Le Canada et la France partagent la même vision, notamment dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion de la langue française et de la Francophonie. Comme l'a clairement montré la visite du premier ministre Attal, le Canada et la France travailleront de concert afin de créer de bons emplois, de mener une action climatique et d'offrir un avenir meilleur à leurs peuples. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La France est un allié majeur du Canada sur la scène internationale. La France est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), du G7 et du G20 ainsi qu'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre fondateur de l'Union européenne et un partenaire de taille au sein de la Francophonie.

est un allié majeur du Canada sur la scène internationale. La est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), du G7 et du G20 ainsi qu'un membre permanent du sécurité des Nations Unies, un membre fondateur de l'Union européenne et un partenaire de taille au sein de la Francophonie. Le Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement a initialement été annoncé en 2018 dans l'objectif d'unir les efforts des deux pays dans le cadre de l'élan mondial pour l'action climatique et environnementale. Le Partenariat a été renouvelé en 2021, et les deux pays ont depuis redoublé d'efforts.

les deux pays ont depuis redoublé d'efforts. La Déclaration d'intention dans les domaines de l'assistance mutuelle et de la coopération en matière de gestion des feux de végétation officialise la coopération bilatérale autour de l'échange de personnel en situation d'urgence et renforce la coopération stratégique liée à la gestion des feux de végétation dans des domaines tels que la recherche et l'innovation, le partage de données et d'information ainsi que la formation de pompiers, afin de faire progresser les priorités communes.

Parmi toutes les banques publiques d'investissement qui appuient les entrepreneurs dans le monde, la Banque de développement du Canada et Bpifrance offrent un soutien semblable aux petites et moyennes entreprises. Ainsi, la collaboration entre les deux institutions est très instructive et favorise l'échange des meilleures pratiques pour aider les entrepreneurs des deux pays.

À Ottawa , les premiers ministres Trudeau et Attal ont pris part à une cérémonie au cimetière Beechwood afin d'inaugurer le monument AMICITIA France-Canada, qui met en lumière l'amitié unique entre les deux pays et commémore l'histoire et les valeurs que le Canada et la France ont en partage. Le monument est érigé dans un site commémoratif du cimetière Beechwood à Ottawa , en Ontario . Le monument rend hommage à plus de quatre siècles d'histoire et de valeurs partagées et à plus de 90 ans de relations diplomatiques officielles entre le Canada et la France .

, les premiers ministres Trudeau et Attal ont pris part à une cérémonie au cimetière Beechwood afin d'inaugurer le monument AMICITIA France-Canada, qui met en lumière l'amitié unique entre les deux pays et commémore l'histoire et les valeurs que le Canada et la ont en partage. Le monument est érigé dans un site commémoratif du cimetière Beechwood à , en . Le monument rend hommage à plus de quatre siècles d'histoire et de valeurs partagées et à plus de 90 ans de relations diplomatiques officielles entre le Canada et la . En 2023, la France était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars.

était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars. En 2023, les exportations canadiennes vers la France ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la France ont totalisé 8,6 milliards de dollars.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

11 avril 2024 à 13:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :