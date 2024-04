La CDPQ rend public son Rapport annuel 2023





MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - La CDPQ a rendu public aujourd'hui son Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, sous le titre Conjuguer performance et progrès.

En plus des résultats financiers publiés le 22 février dernier, la CDPQ y présente le bilan complet de ses activités au cours de la dernière année. On y retrouve notamment :

une présentation des déposants et de leurs actifs nets respectifs au 31 décembre 2023;

l'analyse détaillée du rendement global et des rendements des grandes catégories d'actif;

un rapport sur la gestion des risques;

un portrait de la présence de la CDPQ au Québec, y compris ses principales réalisations pour appuyer la croissance de l'économie et des entreprises québécoises et l'entrepreneuriat, ainsi qu'un bilan de ses placements au Québec;

une section sur les activités entourant la conformité;

les rapports du conseil d'administration et de ses comités, qui abordent notamment les orientations stratégiques, l'audit, la gouvernance et l'éthique, l'investissement et la gestion des risques, de même que la gestion des ressources humaines et la rémunération des membres de la haute direction et des employé.e.s;

le rapport de développement durable;

le rapport financier et les états financiers consolidés;

le rapport de conformité aux normes GIPS (Global Investment Performance Standards).

Les Renseignements additionnels au Rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 ont également été publiés aujourd'hui.

