L'Indonésie à l'honneur au 11e Festival des insectes





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le Festival des insectes revient en force cette année à l'Aquarium du Québec, pour une 11e édition. Les 20 et 21 avril, sortez de votre cocon, venez découvrir toutes sortes de bestioles plus amusantes les unes que les autres. Histoire de mettre un peu de piquant, on vous amène faire un tour en Indonésie, pays qui regorge de spécimens fascinants.

Insecte vedette : le phasme scorpion

Venez rencontrez le Extatosoma tiaratum, communément appelé le phasme scorpion. Avec sa queue recourbée et ses allures de feuille morte, on dirait un scorpion en papier mâché! Son corps imposant peut atteindre jusqu'à 20 centimètres de long.

Pendant les deux jours de festivités, l'entomologiste Pierre-Olivier Ouellet vous invite à partager sa passion pour les insectes de tous genres. Après ses périples au Japon, en Inde, au Népal, à Madagascar et au Pérou, ce chasseur d'insectes revient tout juste d'un voyage en Indonésie. Il vous raconte ses anecdotes de voyage dans sa conférence Expédition Indonésie, les 20 et 21 avril, à 11h et 14h.

Toucher et manger des bibittes!

Le Festival des insectes est une belle occasion d'entrer dans l'univers grouillant de ces petites bêtes pas piquées des vers! Vous pourrez manipuler une multitude de bestioles: scarabées, chenilles, insectes feuillus, mille-pattes géants, scorpions, tarentules et mantes religieuses. Les plus aventureux pourront aussi faire des dégustations de grillons... miam! Plus de 10 000 spécimens vivants ou naturalisés vous attendent lors de cet événement organisé en collaboration avec la Bibitte Mobile.

Cette activité est incluse dans le prix de l'accès quotidien à l'Aquarium.

Le Festival des insectes, c'est le fun en bibitte!

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

11 avril 2024 à 09:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :