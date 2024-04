Go Reply récompensé par Google Cloud en tant que partenaire de l'année 2024 dans la spécialisation DevOps





Go Reply, une société du groupe Reply spécialisée dans la mise en oeuvre d'architectures de plateformes cloud et la création de solutions cloud sur Google Cloud, a été reconnue comme le partenaire de l'année 2024 pour la spécialisation DevOps par Google Cloud. Cette distinction souligne le leadership de Go Reply en matière d'architecture de plateforme cloud et de développement de solutions cloud sur Google Cloud, marquant ainsi une étape importante dans son engagement à fournir des solutions technologiques de pointe.

Ce prix célèbre l'excellence de Go Reply dans la conduite de l'innovation et la réussite de ses clients. En comprenant parfaitement les principes DevOps et en appliquant sa grande expertise à Google Cloud, Go Reply a établi de nouvelles normes en matière d'excellence opérationnelle et de livraison continue dans un grand nombre de secteurs.

Un témoignage de la compétence de Go Reply est son achèvement réussi de projets complexes, y compris le déploiement de plateformes basées sur Kubernetes pour les services de télécommunications critiques et le développement de solutions complètes de journalisation et de surveillance pour l'industrie du jeu. Ces collaborations démontrent la capacité de Go Reply à relever des défis DevOps complexes, en stimulant les performances et l'efficacité des clients.

Filippo Rizzante, CTO de Reply a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir obtenu ce prix Google Cloud qui démontre la capacité de Go Reply et de ses équipes à livrer des projets complexes basés sur Google Cloud. Notre expertise et notre savoir-faire continuent d'aider nos clients à progresser dans leur parcours numérique avec Google, tout en innovant et en partageant ces connaissances au sein de la vaste communauté Google Cloud".

"Les prix des partenaires de Google Cloud célèbrent l'impact transformateur et la valeur que les partenaires ont apportés aux clients", a déclaré Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels chez Google Cloud. "Nous sommes fiers d'annoncer que Go Reply est lauréat du prix Google Cloud Partner Award 2024 et de reconnaître ses réalisations en faveur de la réussite des clients au cours de l'année écoulée."

Au-delà de l'exécution des projets, Go Reply a consolidé sa réputation de partenaire de confiance et de leader d'opinion grâce à la série d'ateliers " The Dojo ", où ses experts partagent leurs vastes connaissances et leur expertise des technologies Google Cloud. Cette initiative souligne l'engagement de Go Reply, non seulement à encourager l'innovation dans les projets de ses clients, mais aussi à contribuer à l'enrichissement de l'écosystème technologique.

Go Reply continue à se tourner vers l'avenir et à développer son partenariat avec Google Cloud, en élargissant ses capacités DevOps et en continuant à faire oeuvre de pionnier dans l'évolution du développement et de la fourniture de services basés sur le cloud. Cette reconnaissance mondiale de Google Cloud consolide non seulement la position de Go Reply en tant que leader dans l'espace DevOps, mais ouvre également la voie à de futures innovations qui continueront à transformer le paysage numérique.

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Go Reply, faisant partie du groupe Reply, est un partenaire Google Cloud Premier qui fournit des services dans les domaines suivants : stratégie et migration cloud, hébergement cloud, big data, Gen AI & machine learning, conformité PCI/ISO et gestion de la sécurité, changement d'entreprise et services entièrement gérés 24 x 7 pour prendre en charge les applications cruciales de votre entreprise. www.go.reply.com

11 avril 2024 à 03:35

