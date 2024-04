Ekran System lance des tableaux de bord optimisés pour le suivi des employés afin d'optimiser la productivité et la sécurité





Ekran System annonce le lancement de tableaux de bord intuitifs qui révolutionnent le suivi des employés. Ces tableaux de bord offrent une visibilité en temps réel de l'activité, permettant une gestion proactive des risques et une amélioration de la productivité.

Les principales fonctions des nouveaux tableaux de bord d'Ekran System comprennent les élément suivants :

1. Tableau de bord du temps actif total par rapport au temps d'inactivité :

Cette fonction différencie le temps actif du temps d'inactivité, ce qui permet aux entreprises d'identifier les profils de travail inefficaces et les domaines dans lesquels il est possible d'optimiser la productivité. En suivant le temps d'inactivité après 15 minutes d'inactivité, Ekran System calcule avec précision le temps actif total de chaque utilisateur, ce qui facilite l'analyse détaillée des performances sur des périodes de temps personnalisables.

2. Tableau de bord des applications et sites Web les plus utilisés :

Ekran System permet aux entreprises d'obtenir des informations sur l'utilisation des applications et des sites Web par les employés, ce qui facilite la prise de décision éclairée concernant l'affectation des ressources et l'optimisation du flux de travail. En surveillant les sites Web et les applications visités, les entreprises peuvent détecter les activités non autorisées et garantir la conformité avec les politiques de sécurité de l'information.

3. Rapport sur la productivité des utilisateurs :

Avec le tableau de bord d'Ekran System affichant la productivité des utilisateurs, les entreprises peuvent suivre aisément les mesures de productivité de chaque employé et des équipes grâce à des graphiques intuitifs et des filtres personnalisables. Cette fonction permet aux entreprises de détecter si les activités des utilisateurs sont élevées ou faibles, ce qui permet des interventions ciblées pour optimiser la productivité globale.

En conclusion, les solutions complètes de surveillance des employés d'Ekran System offrent des informations uniques sur le comportement des utilisateurs tout en garantissant la conformité avec les réglementations et les normes de sécurité du secteur. Grâce à la puissance des tableaux de bord interactifs d'Ekran System, les entreprises peuvent atténuer les risques d'intrusion et optimiser l'efficacité opérationnelle sans avoir à se soucier de l'analyse manuelle des données.

Découvrez les tableaux de bord de productivité et les fonctionnalités UAM/PAM d'Ekran System en action !

Réservez une démo en cliquant sur le lien de nos tableaux de bord ou venez nous voir sur le stand nº 1866 de la conférence RSA.

La conférence RSA se tiendra au Moscone Center, à San Francisco, du 6 au 9 mai 2024.

À propos d'Ekran System

Ekran System est un fournisseur de premier plan de solutions avancées de surveillance des activités des utilisateurs, avec pour objectif de permettre aux entreprises de disposer d'informations complètes sur la gestion des risques d'initiés. Avec Ekran System, nos clients simplifient, automatisent et rationalisent leurs activités de gestion des risques d'initiés. Notre logiciel figure dans le Market Guide for Insider Risk Management Solutions de Gartner de 2022 et il est recommandé dans la publication spéciale du NIST.

