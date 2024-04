Upstream Security reçoit un investissement de Cisco Investments tandis que la demande de cybersécurité de l'IoT monte en flèche





Upstream Security, l'un des principaux fournisseurs de solutions de détection et de réponse étendues (XDR) en matière de cybersécurité pour les véhicules connectés et l'IoT, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de la part de Cisco Investments. La prolifération d'appareils IoT complexes dans les secteurs de la mobilité, de l'automobile et du transport offre une efficacité opérationnelle sans précédent, des services et des solutions axés sur les données et une expérience client exceptionnelle. Cependant, la connectivité avancée et les composants définis par logiciel ouvrent également la porte à des cyber-risques à grande échelle, menaçant la disponibilité de l'entreprise et l'intégrité des données.

Upstream protège déjà des millions de véhicules connectés à la mobilité et de dispositifs IoT dans le monde entier en offrant une approche multicouche basée sur le cloud pour une détection et une réponse étendues.

« Nous sommes ravis d'accueillir Cisco Investments dans notre groupe d'investisseurs », déclare Yoav Levy, cofondateur et directeur général d'Upstream Security. « Cet investissement nous offre une opportunité unique d'approfondir notre impact sur le secteur de l'IoT, et plus particulièrement sur la mobilité, l'automobile et les transports. »

Cet investissement de Cisco Investments amplifie le besoin de solutions de cybersécurité IoT conçues spécialement pour protéger l'écosystème de la mobilité et de l'IoT tout au long du cycle de développement et de production.

« Avec nos partenaires, Cisco permet aux constructeurs automobiles du monde entier de fournir une connectivité sécurisée et critique, tandis que les voitures se transforment en centres de données sur roues », déclare Aleem Rizvon, vice-président de Cisco Investments. « Avec 95 % des nouveaux véhicules dotés d'une connectivité intégrée d'ici 2030, on peut également s'attendre à une augmentation des menaces de cybersécurité dans le secteur de l'automobile. Il est essentiel d'investir dans des solutions qui garantissent la mise en place de mesures de protection adéquates pour une connectivité et un fonctionnement sécurisés, afin d'inspirer la confiance nécessaire à une large adoption de la technologie, non seulement dans le segment automobile, mais aussi plus largement pour d'autres applications de l'IoT. »

Révolutionner le paysage de la cybersécurité de l'IoT

La plateforme IoT XDR d'Upstream, basée sur le cloud, analyse en temps réel l'état contextuel des actifs physiques de l'IoT et de leur écosystème connecté, afin d'identifier et d'atténuer les cyber-risques de manière holistique. Cette plateforme est sans agent, ne nécessitant aucune installation de logiciel ou de matériel, ce qui permet un déploiement rapide et une couverture complète des appareils déjà en production.

Elle ingère, analyse et harmonise de grandes quantités de données de véhicules connectés, de protocoles IoT, de télématique, de transactions API et d'autres flux de données provenant de dizaines de millions d'appareils, de terminaux et de consommateurs d'applications. Ces données permettent de créer des jumeaux numériques uniques, c'est-à-dire des représentations en temps quasi réel des appareils et des terminaux, facilitant ainsi une détection holistique et efficace. En surveillant les appareils, les services et le comportement général des actifs, la plateforme détecte les anomalies connues et inconnues en se basant sur des modèles propriétaires basés sur le ML.

Associé à un centre opérationnel de sécurité des véhicules (vSOC) spécialement conçu pour surveiller et enquêter sur les véhicules connectés et les cybermenaces de l'IoT, Upstream fournit une suite holistique de solutions et de services de cybersécurité pour permettre aux clients d'identifier de manière proactive les cybermenaces et d'y remédier. L'utilisation d'Ocean AI d'Upstream, des capacités génératives basées sur l'IA, accélère le processus d'investigation et de remédiation.

À propos d'Upstream Security

Upstream fournit une plateforme de gestion des données basée sur le cloud, spécialement conçue pour la mobilité et l'IoT, offrant une détection et une réponse étendues (XDR) inégalées en matière de cybersécurité et des applications axées sur les données. La plateforme Upstream sécurise plus de 25 millions de véhicules connectés et de dispositifs IoT et bénéficie de la confiance des grands constructeurs automobiles et des fournisseurs de services IoT.

Upstream a récemment publié son rapport 2024 sur la sécurité automobile, qui fournit une analyse détaillée du paysage cybernétique dans l'ensemble de l'écosystème de l'automobile et de la mobilité, des risques émergents et de l'évolution du paysage réglementaire.

www.upstream.auto

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 17:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :