Progrès de la R-D : Inscription de sujets à la phase III de l'essai clinique de Kexing Biopharm pour un médicament en aérosol inhalé chez les enfants





SHENZHEN, Chine, 10 avril 2024 /CNW/ -- Récemment, Kexing Biopharm (688136.SH) a annoncé que l'essai clinique de phase III de la solution d'inhalation d'interféron humain ?1b a été mis au point par sa filiale en propriété exclusive, Shenzhen Kexing Pharmaceutical Co., Ltd. avait terminé l'inscription du premier patient et le dosage. Ce médicament est indiqué pour traiter les infections des voies respiratoires inférieures associées au virus respiratoire syncytial (pneumonie, bronchiolite) chez les enfants. Il est conçu spécialement pour les enfants à l'aide d'un nébuliseur, qui peut apporter directement les ingrédients actifs au site de la lésion, ce qui entraîne un début rapide de l'effet thérapeutique, améliore l'observance et la sécurité du patient pédiatrique.

Comme l'ont mentionné les directeurs de recherche et de développement pertinents de Kexing Biopharm, les études cliniques de phase I sur l'augmentation de la dose et le lavage bronchoalvéolaire de la solution d'inhalation d'interféron humain ?1b de Kexing Biopharm ont été achevées en octobre 2023. Dans ces études, l'innocuité, la tolérance et la concentration des médicaments dans les poumons ont été validées de façon systématique et exhaustive. Les résultats ont montré une forte concentration locale de médicaments dans les poumons et une faible exposition systémique, ce qui indique que le médicament peut être administré directement au site de la lésion (poumon) au moyen d'un nébuliseur, ce qui indique une faible concentration plasmatique et un excellent profil de sécurité.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est l'un des pathogènes viraux les plus courants qui causent des infections respiratoires aiguës chez les nourrissons. Au cours des dernières années, en raison de l'incidence toujours élevée de diverses maladies respiratoires, les préparations par inhalation ont fait l'objet d'une demande croissante sur le marché, surtout lorsqu'elles sont utilisées pour traiter les infections des voies respiratoires inférieures associées au VRS chez les enfants. L'inhalation d'aérosols est donc devenue une voie d'administration plus idéale.

Toutefois, en raison de divers défis, comme les exigences particulières relatives aux propriétés physicochimiques et pharmacologiques des aérosols inhalés, l'incertitude des effets thérapeutiques en déposant des particules médicamenteuses atomisées dans les voies respiratoires et les poumons, ainsi que des procédures d'approbation strictes pour les médicaments pédiatriques, les produits thérapeutiques à base de protéines inhalées pour les enfants n'ont pas encore été commercialisés en Chine. La solution d'inhalation d'interféron humain ?1b, une autre percée remarquable dans le domaine antiviral réalisée par Kexing Biopharm, devrait combler ce vide sur le marché.

10 avril 2024 à 17:02

