Les biomarqueurs innovants à indice Z de graisse d'AMRA Medical montrent que le traitement par tirzepatide est associé à un effet ciblé potentiel sur la graisse viscérale et la graisse hépatique

Des chercheurs d'AMRA Medical, société leader dans le domaine de l'informatique de santé qui fournit une analyse de la composition corporelle via imagerie par résonance magnétique (IRM), Eli Lilly et des chercheurs de l'Université de Nantes, des hôpitaux universitaires de Cleveland et de l'Université de Linköping ont utilisé les indices Z de graisse viscérale, sous-cutanée et hépatique dérivés de l'IRM pour étudier les changements dans les schémas de répartition des graisses chez les patients atteints de diabète de type 2 (T2D) participant à l'étude SURPASS-3 MRI.

Le changement absolu (ou en pourcentage) du poids corporel et/ou de l'IMC reste un critère d'évaluation typique dans les essais cliniques évaluant les traitements de l'obésité et des troubles connexes. Cependant, les résultats récents de l'étude SURPASS-3 MRI de l'équipe de recherche suggèrent que les traitements pharmacologiques du DT2 peuvent modifier le schéma de distribution des graisses de différentes manières, indépendamment des changements de poids corporel. C'est pourquoi le profilage de la répartition des graisses par l'évaluation personnalisée de l'indice Z représenterait un critère d'évaluation intéressant et modifiable pour les futurs essais d'efficacité thérapeutique dans le domaine de l'obésité et des troubles connexes.

Les indices Z personnalisés ont été présentés dans le cadre d'une étude publiée en 2023, qui établit un lien entre les schémas de répartition des graisses, tels que décrits par les indices Z, et les profils de risque de maladies cardiométaboliques spécifiques au sein de la population générale. Ces travaux ont été rapidement suivis par la publication par la société Surgery for Obesity and Related Diseases (SOARD) de résultats sur la stratification du risque d'obésité de classe I et II à l'aide des indices Z de graisse dans la section du journal SOARD consacrée aux lignes directrices et aux déclarations de l'American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). (Pour en savoir plus sur l'utilisation des indices Z dans la stratification des risques, cliquez ici.)

L'analyse exploratoire actuelle des données de l'étude d'IRM SURPASS-3 de Lilly a décrit les changements dans les indices Z de graisse chez les personnes atteintes de DT2 après un traitement par tirzepatide une fois par semaine (dose de 5, 10 ou 15 mg) ou par insuline basale degludec une fois par jour pendant 52 semaines. Les résultats ont montré que le traitement par tirzepatide était associé à une réduction significative de l'indice Z de graisse viscérale (-0,18 SD) et de l'indice Z de graisse hépatique (-0,54 SD), tandis que l'indice Z de graisse sous-cutanée augmentait à partir d'une valeur initialement négative (+0,11 SD), ce qui suggère un changement induit thérapeutiquement vers une distribution de graisse corporelle mieux équilibrée avec une perte importante de graisse viscérale et hépatique.

Au cours du suivi des interventions qui induisent une réduction de poids, il a été difficile de déterminer si la réduction simultanée de la graisse viscérale, par exemple, correspondait à la quantité de poids perdue, ou si la réduction était plus importante que prévu. La réduction significative des indices Z de graisse viscérale et de graisse hépatique observée avec le tirzepatide dans l'étude SURPASS-3 MRI indique un effet ciblé potentiel au-delà de celui attendu par l'ampleur de la réduction de poids.

La publication complète intitulée « Effet du tirzepatide sur le modèle de distribution de la graisse corporelle chez les personnes atteintes de diabète de type 2 » est disponible ici.

AMRA Medical est une société d'informatique de santé à la pointe de l'imagerie médicale et de la médecine de précision. La société a établi une nouvelle norme mondiale en matière d'analyse de la composition corporelle, fournissant de multiples biomarqueurs de graisse et de muscle avec une exactitude et une précision inégalées, le tout à partir d'un examen IRM rapide de l'ensemble du corps. AMRA propose des services cliniques et des services de recherche pour soutenir la transformation des soins et la prise de décisions vitales, de la recherche clinique aux soins cliniques.

