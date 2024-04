Hithium se classe dans le Top 5 des livraisons mondiales de SSEB en 2023





Hithium a été classé parmi les cinq premiers fabricants de batteries en termes de produits de stockage d'énergie expédiés en 2023, selon une nouvelle analyse des expéditions de fabricants de stockage d'énergie stationnaire de 2023 par la China Energy Storage Alliance (CNESA). En outre, l'ESSA l'a classée au deuxième rang pour les projets à grande échelle sur son marché d'origine, la Chine. Fondée en 2019 avec un accent mis sur les batteries stationnaires, Hithium a expédié ses premiers produits en 2022. La société est entrée sur le marché mondial du stockage d'énergie en 2023, atteignant la cinquième position dans le classement dès sa première année sur la scène mondiale.

Les classements valident la stratégie « Just BESS » de Hithium

Jason Wang, PDG et cofondateur de Hithium, a déclaré : « Ces nouveaux classements montrent que nous avons été en mesure de fournir le type de qualité, de sécurité et d'innovation dont nos partenaires ont besoin, et ainsi gagner leur confiance dès notre première année sur le marché mondial. Nous sommes très fiers de cette réussite, qui ne date que de notre deuxième année d'expédition de produits à base de batteries. Les résultats de 2023 confirment également notre stratégie de nous consacrer uniquement au stockage d'énergie stationnaire et d'intégrer rapidement le marché mondial. La spécialisation nous permet de concentrer toutes nos ressources sur ce segment, qui est si essentielle à la transition énergétique dans le monde entier. »

Hithium a maintenant expédié plus de 20 GWh au total, après avoir triplé la capacité et le nombre de projets qu'elle a fournis entre 2022 et 2023. Dans le même temps, l'entreprise a développé sa capacité de production, annonçant l'achèvement en décembre de la première phase d'une nouvelle installation fortement automatisée à Chongqing.

Accent technologique mis sur la réduction des LCOS par l'allongement de la durée de vie des produits et la réduction des coûts des projets

Parmi les réalisations technologiques de la société figure sa nouvelle cellule de 314 Ah, offrant une durée de vie de 11 000 cycles. Elles comprennent également le conteneur Hithium « ?Block » de 5 MWh avec un design mécanique novateur qui augmente le débit d'énergie sur la durée de vie du produit jusqu'à 25 % et aide les développeurs de projets à économiser sur les CAPEX, comme la réduction des coûts fonciers jusqu'à 20 %.

À propos de HiTHIUM

Fondé en 2019, Hithium est un important fabricant de produits de stockage d'énergie stationnaires de haute qualité destinés aux applications à grande échelle, commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et de multiples installations de production « intelligente », Hithium a apporté des innovations comme des améliorations inédites de la sécurité de ses batteries lithium-ion, ainsi que des extensions du cycle de vie. Grâce aux nombreuses décennies d'expérience cumulée de ses fondateurs et de ses cadres dirigeants dans le domaine, Hithium met à profit sa spécialisation dans les SSEB pour faire profiter ses partenaires et ses clients de progrès uniques dans le stockage d'énergie. La société est basée à Xiamen, en Chine, et possède d'autres sites à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubai, et en California. À ce jour, Hithium a expédie plus de 20 GWh de capacité de batterie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :