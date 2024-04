Le gouvernement fédéral investit dans des projets de transport en commun dans des régions rurales de la Saskatchewan





PREMIÈRE NATION DE MUSKOWEKWAN, SK , le 10 avril 2024 /CNW/ - Des collectivités rurales de la Saskatchewan pourront bientôt mettre en place ou développer leurs services de transport en commun grâce à un investissement fédéral de 6,3 millions de dollars.

Annoncés par le ministre Sean Fraser, ces 11 projets aideront les résidents à se déplacer facilement et efficacement.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun pour assurer la croissance économique, réduire la pollution atmosphérique et bâtir des collectivités plus inclusives où chacun a accès aux mêmes possibilités. De nombreuses collectivités bénéficieront pour la première fois de services de transport en commun, tandis que d'autres pourront étendre leurs réseaux ou ajouter des autobus accessibles à leur parc de véhicules.

La Première Nation de Muskowekwan achètera un autobus de 45 passagers et deux véhicules plus petits, dont un qui sera accessible aux fauteuils roulants. Elle construira également un nouveau garage pour abriter ces véhicules.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural permettra à la Nation crie de Montreal Lake d'acheter un autobus et une camionnette accessible aux fauteuils roulants.

Des investissements seront également effectués dans les réseaux de transport en commun d'autres collectivités rurales de la Saskatchewan, notamment Humboldt, Gravelbourg et Kamsack.

Citations

« Le transport en commun devrait être accessible à tous les citoyens, peu importe où ils vivent. Nous nous sommes engagés à soutenir et nous allons continuer de soutenir, en Saskatchewan et partout au pays, des projets comme ceux-ci, qui permettent à chacun de bénéficier d'un accès égal aux services et aux possibilités. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Première Nation de Muskowekan remercie sincèrement le gouvernement du Canada d'améliorer la qualité de vie des résidents, Morris Interactive pour sa contribution professionnelle, ainsi que ceux qui ont eu une vision et qui l'ont concrétisée. »

Chef et conseil de la Première Nation de Muskowekwan

« Au nom de la Nation crie de Montreal Lake, j'aimerais remercier Michael Pirot de Morris Interactive pour son aide et sa patience. Je remercie le gouvernement du Canada d'avoir mis cette subvention à la disposition des Premières Nations. Merci à tous. »

Joyce McLeod, cheffe de la Nation crie de Montreal Lake

« Au nom de la Première Nation de Muskowekwan et de la Nation crie de Montreal Lake, la société d'experts-conseils Morris Interactive tient à remercier Infrastructure Canada d'avoir accordé ce financement crucial à nos partenaires des Premières Nations. J'ai constaté l'immense besoin que le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural pouvait combler à l'échelle de la collectivité. La demande a été présentée à Jamie Wolfe, chef de la Première Nation de Muskowekwan, et à Joyce Naytowhow McLeod, cheffe de la Nation crie de Montreal Lake. Les deux Premières Nations ont consulté les membres de leurs communautés, à la suite de quoi on a élaboré un plan visant à répondre aux besoins les plus urgents de chaque communauté en matière de transport en commun. Aujourd'hui, grâce au FSTR, chaque Première Nation bénéficiera de services de transport en commun fiables, d'une sécurité alimentaire et de possibilités d'emploi et d'éducation. »

Michael Pirot, concepteur de programmes chez Morris Interactive

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6 184 137 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR), et les bénéficiaires fournissent au total 173 528 $.

Le FSTR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux collectivités autochtones.

Les demandes de financement au titre du volet Projets de planification et de conception du FSTR sont acceptées sur une base continue. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets de collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leurs collectivités. L'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, et les enquêtes comptent parmi les activités admissibles au titre du volet Projets de planification et de conception. Le volet Projets d'immobilisations du FSTR a été fermé le 28 février 2024.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le FSTR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités du Canada .

. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre à leurs besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre à leurs besoins. Le financement annoncé aujourd'hui aide à répondre à l'Appel à la justice 4.8 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Cet appel invite tous les gouvernements à établir des plans et un financement adéquats pour mettre en place des services et des infrastructures de transport sûrs et abordables pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones qui vivent dans des collectivités rurales ou éloignées.

