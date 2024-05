Hyundai Canada nommée l'un des Meilleurs lieux de travail(MC) au Canada pour la septième année consécutive par Great Place to Work®





Hyundai Canada a également été reconnue comme étant l'un des Meilleurs lieux de travailMC 2024 pour son équipe de direction la plus digne de confiance et l'un des Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes pour la 5e année consécutive.

MARKHAM, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Hyundai Auto Canada est fière d'avoit été nommée l'un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada par Great Place to Work® pour la 7e année consécutive. L'entreprise est le seul constructeur automobile à se retrouver parmi les 100 meilleures organisations répertoriées, en se classant au 37e rang sur la liste 2024 des Meilleurs lieux de travailMC au Canada.

Hyundai Canada s'engage à créer un milieu de travail favorable et inclusif qui profite non seulement aux membres de son équipe existante, mais contribuant également à attirer de nouveaux talents dans l'industrie automobile. L'entreprise a adopté une approche axée sur les gens et consulte constamment les membres de son équipe afin de recueillir des commentaires grâce à des communications internes et des sondages. L'équipe de direction, en constante évolution, favorise la mise en oeuvre de nouvelles approches et idées qui profiteront à la communauté dans son ensemble.

« Il est gratifiant de voir comment les membres de l'équipe à tous les niveaux incarnent chaque jour notre culture d'entreprise et contribuent activement au maintien d'une culture de travail positive et équitable. Le fait d'être reconnu comme l'un des Meilleurs milieux de travailMC au Canada pour une septième année consécutive est une réalisation importante », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration. « Nous nous engageons à favoriser un moral positif et une camaraderie entre les membres de notre équipe, car chacun d'eux est essentiel à la construction d'une entreprise plus résiliente, prospère et durable. »

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des principes directeurs pour l'équipe de direction de Hyundai Canada, laquelle s'efforce activement de créer une culture positive en milieu de travail et d'investir dans l'expérience des employés. Le mentorat interdépartemental est favorisé afin de procurer aux membres de l'équipe une compréhension holistique de l'entreprise et dans le but de leur offrir différentes opportunités de carrière au sein de l'entreprise afin de les aider à prospérer. La direction réserve également deux jours par année, l'une pour le renforcement de l'esprit d'équipe et l'autre pour le bénévolat d'équipe au service de la communauté.

Les équipes des ressources humaines et de l'administration de Hyundai Canada évaluent continuellement de nouvelles façons de favoriser le bien-être des membres de l'équipe. Une éventail de services axés sur le bien-être sont offerts au sein de l'entreprise, tels que des bilans de santé, des massages sur place, des services de nettoyage à sec, des petits déjeuners et diners nutritifs gratuits, des programmes de location de véhicules et des activités sportives sur place. L'équipe des ressources humaines passe également en revue et élargie les avantages de l'assurance santé et de bien-être des employés, et a même étendu son soutien afin d'inclure un accès gratuit à une clinique vétérinaire virtuelle.

La liste des « Meilleurs lieux de travailMC au Canada » 2024 est dressée par l'institut Great Place to Work® à l'aide du sondage Trust IndexMC auprès des membres de l'équipe. Les classements sont basés sur les commentaires des employés, lesquels sont ensuite analysés afin de déterminer dans quelle mesure l'expérience des employés est partagée par l'ensemble du personnel. L'institut Great Place to Work® mesure les différences dans les réponses au sondage entre les divers groupes démographiques et postes d'emploi au sein de chaque organisation dans le but d'évaluer à la fois la qualité et la cohérence de l'expérience des employés; offrant ainsi un portrait rigoureux de l'organisation du point de vue des employés et une représentation globale de la culture sur le lieu de travail. La liste de cette année a permi d'évaluer l'expérience et le sentiment de 330 000 employés ayant un impact sur plus de 600 000 Canadiens.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983, et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 « Meilleurs lieux de travailMC » au Canada au cours des cinq dernières années par l'institut Great Place to Work®.

Au sujet de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture hautement performante et de grande confiance en milieu de travail. Il s'agit d'une société de recherche et de conseil d'envergure mondiale dont la mission est de construire une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. L'institut Great Place To Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires afin de créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® dresse des listes spécifiques des Meilleurs lieux de travailMC en fonction de l'industrie et sur une base démographique. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle sur les lieux de travail à travers le monde, dont les listes nationales de plus de 50 pays, incluant la plus importante liste des 100 meilleures entreprises publiée annuellement dans le magazine Fortune. À l'échelle mondiale, cette enquête représente les voix de 11 millions d'employés, qui sont le principal déterminant dans la sélection des gagnants. Il n'y a qu'une façon de se retrouver sur cette liste; ce sont vos employés qui doivent le faire.

Visitez notre site à www.greatplacetowork.ca.http://www.greatplacetowork.ca/ Suivez les activités de Great Place to Work® sur Facebook, Linkedin et X (anciennement Twitter) en utilisant le mot-clic #BestWorkplacesCA.

1 mai 2024 à 16:12

