Vidéotron bonifiera la couverture réseau sans fil en Abitibi-Témiscamingue et dans les Laurentides





MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Vidéotron est fière d'annoncer qu'elle contribuera à l'amélioration de la couverture sans fil offerte aux régions du Québec par la construction d'au moins 37 nouvelles infrastructures de téléphonie mobile en Abitibi-Témiscamingue et dans les Laurentides, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Québec.

« Après le succès connu par l'Opération haute vitesse Canada-Québec, durant laquelle nous avons branché plus de 37 000 foyers québécois au réseau Internet haute vitesse de Vidéotron, nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés pour participer à cette nouvelle initiative du gouvernement du Québec visant à renforcer la couverture sans fil qui est offerte aux régions. L'accès à un réseau mobile de qualité est crucial pour le développement économique et pour assurer la sécurité de nos citoyennes et de nos citoyens », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Le soutien du gouvernement du Québec dans le cadre de cette entente permettra à Vidéotron d'offrir à sa clientèle une couverture sans fil encore plus complète, notamment en Abitibi-Témiscamingue où l'entreprise occupe une place grandissante grâce aux investissements qu'elle y a réalisés depuis son arrivée dans la région en 2019. L'emplacement exact des nouvelles infrastructures mobiles sera formalisé d'ici la fin de l'été 2024.

Rappelons que, depuis 2008, Vidéotron a investi plus de 4 milliards de dollars dans le déploiement de son réseau sans fil à la fine pointe de la technologie avec l'objectif de proposer à sa clientèle un service de téléphonie mobile de la plus haute qualité au meilleur prix possible.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc ., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Le 3 avril 2023, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile inc., créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 31 décembre 2023, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 764 900 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix , sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 31 décembre 2023, Vidéotron comptait 1?355 600 clients à son service de télédistribution, 1?727 600 clients abonnés à ses services Internet et 674 700 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a été couronnée l'entreprise de télécommunications la mieux perçue des Québécois en service-client selon un sondage Léger réalisé du 1er au 7 août 2023.

10 avril 2024 à 15:02

