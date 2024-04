LTIMindtree présente une solution de vitrine composable sur Salesforce pour lancer rapidement des expériences de commerce numérique





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé Composable Storefront Quick Launch, une solution cohésive pour les vitrines composables permettant aux détaillants de traduire leurs attentes en expériences client plus élevées avec des composants de commerce électronique répondant à leurs exigences. Cette solution s'appuie sur Salesforce Commerce Cloud.

La solution de vitrine composable de LTIMindtree permet aux détaillants de créer des expériences d'achat personnalisées pour augmenter la croissance de l'entreprise, avec plus de 20 améliorations de l'interface utilisateur et des fonctionnalités de premier ordre pour lancer l'expérience de commerce B2C en plus de tirer parti de toutes les capacités prêtes à l'emploi, y compris Salesforce Einstein, la personnalisation, la gestion des campagnes et la liste de souhaits. Cette solution permet également d'accélérer le calendrier de mise sur le marché de la vitrine grâce à des fonctionnalités personnalisées intégrées telles qu'une interface utilisateur améliorée, des pages marketing dynamiques utilisant la fonction de conception de pages, un localisateur de magasin avec Google Maps et un historique des commandes.

« La nature rapide de l'industrie du commerce électronique et de la vente au détail exige de rester à l'avant-garde du paysage technologique en constante évolution. Grâce à la solution de lancement rapide Composable Storefront de LTIMindtree, les entreprises peuvent réduire leur temps de mise sur le marché, ce qui leur permet d'effectuer des manoeuvres stratégiques visant à atteindre le succès commercial. Elle améliorera l'expérience des clients, renforcera la croissance de l'entreprise et fournira la flexibilité nécessaire pour la mise en oeuvre des ventes à travers les différents canaux et zones géographiques », déclare Nachiket Deshpande, directeur à temps plein et directeur de l'exploitation de LTIMindtree.

« Les marques s'appuyant sur des technologies innovantes pour améliorer l'expérience de leurs clients peuvent accroître la fidélité de ces derniers ainsi que leur succès commercial. La solution de lancement rapide Composable Storefront de LTIMindtree sur Salesforce va donner un coup de fouet à toute entreprise de commerce électronique cherchant à établir une base commerciale solide », déclare Michael Affronti, vice-président principal et directeur général Commerce Cloud chez Salesforce.

Les solutions de commerce électronique conventionnelles sont des blocs logiciels indivisibles et standardisés qui sont lents à mettre à jour et difficiles à personnaliser, souvent appelés plateformes héritées ou monolithiques. En raison de ce manque inné d'adaptabilité et d'agilité, les entreprises éprouvent des difficultés à innover et même à attirer et retenir le personnel. En outre, l'exploitation d'infrastructures monolithiques s'accompagne aujourd'hui de coûts prohibitifs en raison des frais supplémentaires liés aux intégrations, aux mises à niveau, etc.

Le passage d'une stratégie rigide à une stratégie qui permet une adaptabilité maximale dans leurs piles technologiques permettra aux entreprises de se préparer à des actions économiques orientées vers des objectifs futurs. L'adoption d'une migration échelonnée vers la vitrine composable de LTIMindtree réduira davantage les dépenses opérationnelles liées à la transition et permettra de personnaliser l'expérience des clients, de réduire le taux de rebond, etc. La vitrine composable de LTIMindtree permet également aux entreprises d'offrir aux acheteurs B2C une expérience personnalisée leur permettant de découvrir et d'acheter des produits facilement et au moment qui leur convient. Elle permet par ailleurs de vendre sur plusieurs canaux et dans différentes zones géographiques.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de réimaginer les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Alimenté par plus de 82 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree - une société du groupe Larsen & Toubro - combine les forces reconnues de l'industrie de l'ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et réaliser la transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.ltimindtree.com/.

