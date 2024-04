Mise à jour des données empiriques des modules Hyper-ion : le gain mensuel cumulé de production d'électricité des modules HJT en Arabie Saoudite atteint 3,58 %.





NINGBO, Chine, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Stimulée par l'augmentation de la demande mondiale en énergie solaire, la technologie des cellules photovoltaïques progresse rapidement. La technologie PERC traditionnelle de type P est dépassée par les technologies de cellules de type N, les cellules à hétérojonction de type N (HJT) apparaissant comme l'option la plus prometteuse. Bénéficiant de plus de 40 ans de recherche, la conception et les matériaux des cellules HJT ont été constamment améliorés, ce qui a permis des gains significatifs en termes d'efficacité et de fiabilité. Les cellules HJT ont désormais atteint des rendements de conversion supérieurs à 26 %, ce qui permet aux modules HJT de fournir des puissances de sortie supérieures à 700 Wp, permettant d'atteindre 720 Wp+.

Précurseur dans la recherche, le développement et la fabrication de HJT de type N, Risen Energy présente une longue histoire d'innovation dans le domaine des HJT. Depuis 2018, l'entreprise a réalisé plusieurs avancées. En 2019, elle a été la première à mettre en oeuvre la technologie MBB dans les HJT, ce qui a permis de réduire considérablement la consommation d'argent (environ 100 mg) et de diminuer les coûts. En 2022, Risen Energy a fait progresser ses offres HJT en innovant dans l'utilisation de la technologie microcristalline double face, de la technologie zéro barre de charge (0BB) et de matériaux tels que les plaquettes de silicium ultrafines, les pâtes à faible teneur en argent et les films à haut seuil de coupure. Après des tests approfondis, l'entreprise a lancé sur le marché ses modules Hyper-ion HJT de grande puissance (700 W+).

Risen Energy s'est engagée à tester et à valider rigoureusement ses modules Hyper-ion. Les modules ont passé avec succès les tests 3xIEC de tierces parties et les tests de conformité à la norme IEC63209. Afin de garantir des performances réelles dans divers environnements mondiaux, Risen Energy a effectué des tests de production d'énergie dans plus de 20 pays et régions. Après la publication des données d'essai nationales, les données de performance empiriques des trois derniers mois de l'installation d'essai d'Arabie saoudite sont maintenant disponibles.

De décembre 2023 à février 2024, les modules Hyper-ion HJT ont atteint une production d'énergie quotidienne moyenne de 4,25 Wh/W, surpassant TOPCon de 2,82 % en termes de gain de production d'énergie. Même avec une irradiation relativement faible de 3,55 kW/m2, la production totale d'électricité mensuelle des modules Hyper-ion a encore dépassé celle de TOPCon de 3,58 %, ce qui met en évidence leurs performances supérieures en matière de production d'électricité.

Dans le secteur de l'énergie solaire, l'innovation est essentielle pour que les entreprises restent à la pointe du progrès. Risen Energy se consacre à la recherche et au développement continus, en collaborant avec des partenaires pour faire progresser l'ensemble du secteur. En analysant les données de projets réels, nous aidons nos utilisateurs à choisir en toute connaissance de cause des panneaux solaires rentables et performants. L'accent mis sur l'efficacité et la stabilité favorise l'adoption plus large de solutions énergétiques propres, accélérant ainsi la transition mondiale vers un avenir plus vert.

