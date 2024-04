Logement social et abordable - Montréal acquiert un terrain pour y développer un nouveau projet de logements sociaux et communautaires





MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté une résolution visant l'acquisition d'un terrain vacant d'une superficie d'environ 2 500 m² situé du côté ouest de la rue Sauvé Ouest, près de la rue Meilleur, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette acquisition, au coût de 924 000 $, permettra de développer un nouveau projet de logements sociaux et communautaires.

La Ville procédera, au moment opportun, à la revente du terrain à un organisme qui s'engagera à développer un projet d'habitation social sur le site. La Ville estime qu'environ 73 logements pourraient ainsi accueillir, à terme, des familles ou des personnes en situation de vulnérabilité. Cette méthode donne un coup de pouce aux organismes d'habitation, en leur permettant d'acquérir un terrain abordable, à bon prix et qui est rapidement constructible.

« L'acquisition de ce terrain est une autre démonstration que le développement de logements sociaux et communautaires est une priorité pour notre administration. Plus d'une centaine de personnes pourront, à terme, profiter d'un logement social grâce à cet achat. Cette acquisition permettra à un organisme d'acquérir le terrain à un prix inférieur à la valeur marchande, ce qui facilitera son montage financier », a affirmé le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« C'est une bonne nouvelle pour les citoyens et les citoyennes d'Ahuntsic-Cartierville. La construction de nouveaux logements et la mixité du projet sont un plus pour notre communauté. À terme, le projet qui verra le jour sur ce terrain permettra à des personnes de s'établir dans le secteur pour de bon et à prix abordable », a souligné Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif et mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

