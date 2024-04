MAJ de printemps Maxon one : Place aux particules, au Toon Shading, et plus !





Maxon, développeur de solutions logicielles professionnelles pour les monteurs, les cinéastes, les motion designers, les artistes VFX et les créateurs de tous genres, a annoncé aujourd'hui une mise à jour de Maxon One qui change la donne.

Les motion designers, les chaînes de télévision, les artistes VFX et bien d'autres encore s'appuient sur Maxon One pour promouvoir des produits, cadrer des émissions et concrétiser les visions de leurs clients. Et, juste à temps pour le NAB, cette version de printemps est remplie de nouvelles mises à jour et d'outils qui stimulent la créativité, avec notamment les particules de Cinema 4D, le rendu NPR dans Redshift et Red Giant Geo.

Les principales mises à jour :

Cinema 4D

Cinema 4D 2024.4 permet aux artistes VFX 3D et aux motion designers de créer des scènes complexes en toute simplicité.

Concevez des simulations de particules de manière intuitive avec le nouveau système de particules de Cinema 4D ! L'intégration avec les systèmes de simulation unifiés de C4D permet aux artistes de contrôler les modèles d'émission, de modifier les comportements avec précision et d'orchestrer les interactions avec la collection de types de simulation de Maxon, comprenant Pyro, les tissus, les corps souples et les corps rigides. Rendez les scènes de particules avec Redshift, ou mettez-les en cache et exportez-les via Alembic. De nouveaux préréglages de particules Cinema 4D sont disponibles dans le navigateur de ressources, proposant aux artistes des options créatives pour démarrer n'importe quel projet. De nouveaux préréglages seront ajoutés en permanence.

Les simulations ont été améliorées grâce aux mises à jour de l'objet connecteur de Cinema 4D, avec un interface rafraîchie, des workflows rationalisés et des comportements adaptés aux directeurs artistiques. Les simulations de corps rigides permettent désormais aux artistes de connecter automatiquement plusieurs objets, les simulations aérodynamiques sont plus réalistes et les simulations mise en cache sont beaucoup plus flexibles grâce aux capacités de mise en cache externe.

Parmi les autres améliorations/ajouts, citons le transfert de propriété, qui facilite le transfert des données de propriété d'un objet à l'autre, et une nouvelle option Conserver l'écart pour l'outil Lisser les arêtes. Le navigateur de ressources utilise désormais automatiquement l'outil Placement lorsque vous faites glisser des ressources vers une scène et crée instantanément des lumières de dôme auto-générées pour les ressources HDRI.

Redshift

Redshift 3.6.0 propose un rendu non photoréaliste (NPR), des volumes standard plus flexibles, la compatibilité avec les cartes graphiques AMD, la prise en charge du masque alpha pour les lumières surfaciques Redshift et bien plus encore.

Effectuez le rendu des lignes NPR et des toons dans Redshift grâce à de nouvelles options de rendu non photoréaliste, notamment un noeud Contour, un noeud Toon Material pour l'ombrage cel et un nuanceur Tonemap Pattern pour l'ombrage en demi-ton et d'autres styles d'ombrage basés sur des grilles dans l'espace-écran.

Les contrôles d'opacité du nouveau matériau Toon de Redshift permettent aux artistes d'effectuer un rendu additif des particules, où l'émission de lumière de chaque particule s'ajoute à celle des particules sous-jacentes pour créer des rendus de particules super brillantes et magiques.

Avec l'ajout de la prise en charge d'OSL pour HIP, Redshift est maintenant officiellement compatible avec les systèmes Windows équipés de cartes graphiques AMD.

Les nouveaux noeuds de volume standard permettent d'ajouter rapidement des variations et des détails fins lors du rendu de volumes tels que Pyro et les nuages. De plus, le shader de volume standard fonctionne désormais avec le brouillard de l'environnement global.

D'autres ajouts incluent le masquage alpha pour les lumières surfaciques, permettant aux utilisateurs de créer des gobos de lumière avec une simple texture. Les lumières de maillage retravaillées sont plus faciles à utiliser et obéissent aux règles de visibilité et de liaison des lumières, et le shader d'état (State) dispose d'une nouvelle sortie de nombre de rebond des rayons.

La prise en charge native des langues allemande et coréenne a été ajoutée à Redshift.

Red Giant

Red Giant 2024.2 présente Red Giant Geo, un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de texturer, d'éclairer et de cloner des objets 3D dans After Effects. Les performances de rendu dans Trapcode Particular ont été considérablement améliorées et il y a de nouvelles cartes de flou personnalisées pour Bokeh, ainsi que des améliorations à l'interface utilisateur de Looks.

Red Giant Geo est compatible avec sept formats de fichiers, notamment C4D, OBJ, FBX, GLB, glTF, DAE et 3DS. Les options de clonage intégrées permettent aux artistes de créer facilement et rapidement des réseaux en forme de boîtes, de sphères ou de formes cylindriques. Utilisez n'importe quel calque ou comp pour personnaliser les textures et les matériaux en exploitant toute la puissance d'After Effects.

La réactivité, la lecture et le rendu ont tous été améliorés dans Trapcode Particular.

Les améliorations de l'interface utilisateur pour Looks améliorent l'expérience de l'utilisateur et la qualité de vie grâce à la gestion des couleurs.

La prise en charge native des langues allemande et coréenne a été ajoutée à la quasi-totalité des outils Red Giant.

Capsules

Les abonnés de Maxon One bénéficient d'un accès à la vaste bibliothèque Maxon Capsules, qui comprend une grande variété de ressources pour aider à bien démarrer n'importe quel projet. En plus de la bibliothèque de matériaux Adobe Substance 3D que Maxon a récemment publiée en partenariat avec Adobe, cette version comprend de nombreux nouveaux ajouts formidables.

The Ivy Generator est une capsule de noeuds de scène dans Cinema 4D qui permet aux utilisateurs d'ajouter du lierre animé à la surface des bâtiments et d'autres objets. Créée avec Rocket Lasso, la capsule propose deux types de lierre différents pour une variété d'aspects.

Également conçu par Rocket Lasso, le Partition Modifier est une capsule de noeuds de scène dans Cinema 4D qui permet de subdiviser les modèles en pièces redimensionnées dynamiquement afin de créer des planches de bois, des murs de pierre, et bien plus encore.

Wood Floors Vol. 01 est une capsule de matériaux Redshift dans Cinema 4D. Créés par Fuchs & Vogel, ces matériaux permettent d'embellir facilement les sols de vos rendus d'intérieur en utilisant une variété de bois et de motifs.

Cineware

Les mises à jour de Cineware for Unreal facilitent plus que jamais le transfert de matériaux entre Cinema 4D et Unreal. Utilisez Direct Link et vous n'aurez plus besoin d'enregistrer les fichiers sur le disque lors du transfert. Remarque : fonctionne uniquement avec Unreal Engine 5.0 et au-delà, et nécessite Cinema 4D 2023.0 ou des versions ultérieures.

