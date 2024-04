Conseil Fiscal - Vous avez encore du temps - Conseils de dernière minute pour vous aider à produire votre déclaration avant la date limite!





OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Notre vie quotidienne est remplie de responsabilités, que ce soit à l'école, au travail, avec la famille, et dans une multitude d'autres aspects. L'Agence du revenu du Canada comprend que les impôts peuvent facilement tomber au bas de votre liste de choses à faire.

Si vous n'avez pas encore produit votre déclaration de revenus et de prestations de 2023, ne vous inquiétez pas! Vous avez encore le temps. Utilisez les renseignements ci-dessous pour vous aider à produire votre déclaration et l'envoyer avant la date limite.

Dates limites de production et de paiement

30 avril 2024 - Il s'agit de la date limite de production d'une déclaration de revenus pour la plupart des Canadiennes et Canadiens. Si vous devez de l'argent à l'Agence, il s'agit également de la date limite de paiement. Vous éviterez les pénalités et les intérêts pour production tardive en produisant votre déclaration et en payant à temps.

- Il s'agit de la date limite de production d'une déclaration de revenus pour la plupart des Canadiennes et Canadiens. Si vous devez de l'argent à l'Agence, il s'agit également de la date limite de paiement. Vous éviterez les pénalités et les intérêts pour production tardive en produisant votre déclaration et en payant à temps. 15 juin 2024 - Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2024 pour produire et envoyer votre déclaration de revenus. Puisque cette date tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence la reçoit au plus tard le 17 juin 2024 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là. Si vous devez de l'argent à l'Agence, vous devrez tout de même payer au plus tard le 30 avril 2024 pour éviter les intérêts.

Si vous ne pouvez pas payer la totalité de votre dette fiscale immédiatement, vous devez tout de même produire votre déclaration avant la date limite pour éviter les interruptions de vos versements de prestations et de crédits, et les pénalités. Vous pouvez établir une entente de paiement avec l'Agence, ce qui vous permet de rembourser progressivement votre dette.

Gagnez du temps en produisant votre déclaration en ligne et en utilisant nos services numériques

Pour gagner du temps, vous pouvez produire votre déclaration de revenus en ligne :

Si vous choisissez de produire votre déclaration en ligne au moyen du service IMPÔTNET, il existe de nombreux logiciels pour répondre à vos besoins, dont certains sont gratuits.

Si vous utilisez un logiciel homologué pour IMPÔTNET et que vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez utiliser :

Préremplir ma déclaration pour automatiquement remplir des parties de votre déclaration de revenus et de prestations avec les renseignements dont dispose l'Agence;

ADC express pour consulter votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation dans votre logiciel d'impôt homologué ou dans Mon dossier immédiatement après que l'Agence ait reçu et traité votre déclaration.

Si vous produisez votre déclaration en ligne et que vous êtes inscrits au dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables. Le processus lié aux déclarations papier n'est pas aussi rapide. En général, le traitement d'une déclaration en format papier pourrait prendre jusqu'à huit semaines. La date limite de production des déclarations de revenus approchant à grands pas, la production en ligne est l'option la plus rapide pour assurer un traitement en temps opportun.

Assurez-vous de déclarer tous vos revenus

Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, assurez-vous de déclarer tous vos revenus, comme les pourboires et gratifications, les revenus de l'économie de plateforme, et plus encore. Pour savoir ce que vous devez déclarer comme revenu, allez à Tous les types de revenu.

Si vous êtes un travailleur indépendant et que vos ventes imposables dépassent le seuil de 30 000 $ pour les petits fournisseurs, vous devez vous inscrire à la TPS/TVH, la percevoir et la verser. Pour en savoir plus, consultez la page Web TPS/TVH pour les entreprises.

Demandez tous vos crédits, prestations, et déductions

Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, l'Agence utilise les renseignements fournis pour déterminer si vous avez droit à certains paiements de prestations et crédits. Selon votre admissibilité, ces paiements pourraient inclure l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH, la remise canadienne sur le carbone, les paiements provinciaux ou territoriaux, et plus encore.

Vous pourriez également avoir droit de demander des déductions, des crédits et des dépenses sur votre déclaration de revenus. Cela peut contribuer à réduire le montant d'impôt que vous pourriez devoir.

Vous pouvez modifier votre déclaration de revenus après que vous l'avez produite

Il est important que vous produisiez votre déclaration de revenus avant la date limite. Si vous avez fait une erreur dans votre déclaration de revenus ou si vous avez oublié d'inclure des renseignements importants, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez reçu votre avis de cotisation, vous pouvez demander de modifier votre déclaration de revenus.

Pour un service plus rapide, envoyez votre demande par voie électronique en vous rendant à la section Modifier ma déclaration dans Mon dossier ou ReTRANSMETTRE. L'objectif de l'Agence est de traiter les demandes envoyées par voie électronique dans un délai de deux semaines. En général, les demandes de modification papier sont, quant à elles, traitées dans un délai de huit semaines.

Une aide fiscale gratuite est disponible

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus, vous pourriez en obtenir! Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient être en mesure de produire votre déclaration de revenus. Vous pouvez vous présenter à un comptoir d'impôts gratuit dans votre région, ou prendre rendez-vous pour une rencontre virtuelle. Pour savoir si vous êtes admissible et pour trouver un comptoir d'impôts de l'Agence, allez à Comptoirs d'impôts gratuits.

Si vous avez un revenu d'un travail indépendant, sachez que l'Agence fournit une aide fiscale gratuite aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants. Le service d'agents de liaison est également mis à votre disposition pour vous aider à comprendre vos obligations fiscales. La visite d'un agent de liaison est entièrement confidentielle. Les renseignements que vous déciderez de lui fournir ne seront pas transmis à d'autres secteurs de l'Agence ni à toute autre personne.

Inscrivez-vous à Mon dossier si vous ne l'avez pas déjà fait

Grâce à Mon dossier, vous pouvez facilement mettre à jour ou vérifier vos renseignements personnels, comme votre adresse ou votre état civil.

Vous serez également en mesure de voir :

le solde que vous devez à l'Agence;

vos plafonds de cotisation au compte d'épargne libre d'impôt et au régime enregistré d'épargne-retraite;

vos renseignements personnalisés sur les prestations et crédits;

l'état de votre déclaration de revenus et de prestations;

votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Où trouver des renseignements utiles?

Vous ne savez pas par où commencer? Visitez la page Web de l'Agence Préparez-vous à faire vos impôts. Celle-ci comprend huit étapes qui vous aideront à produire votre déclaration de revenus. Voici d'autres ressources qui peuvent vous aider :

Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la production d'une déclaration de revenus, consultez la page Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus.

Les conseils fiscaux de l'Agence peuvent vous aider à obtenir des réponses à vos questions liées à l'impôt et l'outil Comprendre vos impôts peut vous aider à produire votre propre déclaration de revenus.

Charlie le robot conversationnel amical de l'Agence est également disponible sur la page d'accueil de l'ARC et sur de nombreuses autres pages Web de l'Agence sur Canada.ca.

