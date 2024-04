Recherche et innovation en sciences de la vie - APPUI DE 4,5 M$ À MEDTEQ+ POUR SOUTENIR LES INNOVATIONS FAVORISANT LA SANTÉ DES PERSONNES AÎNÉES





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une subvention de 4,5 millions de dollars au consortium MEDTEQ+ afin de soutenir la réalisation de projets novateurs par des PME québécoises travaillant dans le secteur des technologies du vieillissement (AgeTech) ainsi que la recherche et l'innovation visant à favoriser le vieillissement en santé.

Cet appui permettra à MEDTEQ+ de coordonner et de financer, par le biais de l'initiative envisAGE, des projets qui contribueront à maintenir et à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs proches aidants.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à ce soutien, le consortium pourra offrir des outils supplémentaires afin de renforcer l'écosystème de la recherche industrielle dans le secteur des sciences de la vie. Au moyen d'appels de projets collaboratifs, MEDTEQ+ facilitera le maillage entre les partenaires pour accélérer l'intégration de technologies innovantes en milieu réel et la commercialisation de solutions conçues par des PME d'ici. Ces dernières contribueront à l'amélioration de la qualité de vie des aînés, à leur sentiment de sécurité et à leur autonomie, tout en optimisant le continuum de soins et de services de santé.

« Notre gouvernement soutient des organismes comme MEDTEQ+ pour stimuler l'innovation dans des secteurs clés, dont celui de la santé. C'est en unissant les forces de ce milieu et de celui des affaires qu'on permet aux nouvelles idées et aux solutions d'émerger, au bénéfice de toute la population québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'initiative envisAGE mobilise les différents acteurs de l'écosystème qui développent des solutions répondant aux besoins grandissants liés au vieillissement de la population. C'est un enjeu mondial, et les technologies peuvent soutenir le maintien à domicile et les proches aidants, en plus d'améliorer le continuum de soins et de services. Le succès de ce programme réside dans le volet collaboratif permettant aux innovateurs d'accéder à des milieux preneurs pour tester et parfaire leurs innovations ainsi qu'à des expertises de pointe dans le domaine. En plus d'apporter des solutions concrètes, envisAGE appuie nos innovateurs québécois, crée des emplois et contribue à l'essor de l'industrie des technologies du vieillissement ainsi qu'à la richesse socioéconomique du Québec. »

Annie-Kim Gilbert, présidente-directrice générale de MEDTEQ+

Faits saillants :

MEDTEQ + a pour mission d'accélérer le développement de solutions innovantes dans le réseau de la santé et des services sociaux, et de positionner, localement et à l'échelle internationale, les produits et les services issus du secteur au bénéfice des patients.

Le projet de MEDTEQ+ s'insère dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 en soutenant la recherche industrielle en sciences de la vie. Les initiatives retenues généreront des retombées positives sur la santé et la qualité de vie des aînés, tout en offrant aux PME québécoises des occasions de développement en lien avec le défi du vieillissement de la population.

s'insère dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 en soutenant la recherche industrielle en sciences de la vie. Les initiatives retenues généreront des retombées positives sur la santé et la qualité de vie des aînés, tout en offrant aux PME québécoises des occasions de développement en lien avec le défi du vieillissement de la population. En 2022, 21 % de la population québécoise était âgée de 65 ans ou plus. Pour la première fois, ce taux surpasse celui des moins de 20 ans. Les projections démographiques prévoient que la part des personnes aînées dans la population québécoise atteindra 25 % en 2031.

