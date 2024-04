Gedeon Richter : la cariprazine a de réelles chances de devenir le médicament antipsychotique atypique le plus vendu





BUDAPEST, Hongrie, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- La cariprazine, un médicament antipsychotique original développé par la société pharmaceutique hongroise Gedeon Richter Plc. est disponible dans 64 pays et est devenu un produit phare aux États-Unis, avec des ventes de près de 3 milliards de dollars. Le fait qu'un candidat-médicament hongrois, découvert et développé localement, ait reçu l'approbation de la FDA et de l'UE constitue une réussite unique, et l'entreprise a déjà plusieurs autres molécules dans son pipeline.

« Des milliers de psychiatres sont arrivés à Budapest pour le Congrès européen de psychiatrie, et peut-être même ignorent-ils le rôle important que les chercheurs hongrois ont joué dans ce domaine à l'échelle mondiale. Nous comptons près de 1 200 chercheurs, ce qui fait de nous la plus grande base d'innovation de toute la région. Le fait que la cariprazine figure depuis plusieurs années parmi les 100 médicaments les plus vendus est une réussite exceptionnelle, comparable à une médaille olympique », a déclaré Gábor Orbán, PDG de Richter, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du Congrès européen de psychiatrie qui se tiendra à Budapest.

Le Dr István Greiner, directeur de la R&D de Richter, a retracé l'histoire du développement de la cariprazine. « Il ne s'agit pas d'un succès unique ; nous avons déjà mis sur le marché neuf médicaments originaux depuis la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1998, nous avons commencé à nous concentrer sur le récepteur 3 de la dopamine dans le cerveau, et nos efforts ont finalement abouti à la cariprazine. Elle a été approuvée par la FDA en 2015 pour la schizophrénie, une première dans l'histoire de l'industrie pharmaceutique hongroise, puis dans l'UE, et ses indications ont été étendues aux États-Unis, d'abord pour les épisodes dépressifs de la dépression bipolaire I et, en 2019, pour le traitement d'appoint des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs. Dans le cadre d'un projet commun avec AbbVie, nous attendons avec impatience le succès de notre molécule pour le traitement d'une maladie psychiatrique, qui est actuellement en phase I aux côtés de trois autres candidats de notre portefeuille en essais de phase I. »

Le Dr Kristóf Kóczián, responsable de l'unité CNS de Richter, a parlé du positionnement mondial et de la disponibilité du médicament. « Depuis son lancement, un total de 1,3 million de patients ont été traités avec la cariprazine et il s'agissait du 46e médicament innovant le plus vendu en 2023, avec des ventes de près de 3 milliards de dollars et de réelles chances de devenir l'antipsychotique atypique le plus vendu de l'histoire », a ajouté Kóczián.

