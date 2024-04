Geek+ reçoit le prix de l'innovation RBR pour la troisième fois et est nommé parmi les meilleurs innovateurs en robotique au monde





SAN DIEGO, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, le leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, a remporté un prix de l'innovation RBR50, décerné chaque année par la Robot Business Review pour récompenser l'innovation dans l'industrie de la robotique mobile. Geekplus a remporté son troisième prix RBR50 pour les mises à jour du système PopPick, une extension de sa solution phare Shelf-to-Person.

La solution modulaire Shelf-to-Person de Geekplus optimise les opérations d'entreposage en utilisant des robots mobiles pour transporter les étagères. Shelf-to-Person permet de traiter des marchandises de toutes tailles sans nécessiter d'investissement en infrastructure, ce qui en fait la réponse la plus flexible aux défis posés par l'exécution des commandes.

Chaque station PopPick utilise deux bras de récupération et quatre emplacements de présentation pour proposer aux préparateurs de commandes plusieurs rayonnages de 60 caisses en même temps, ce qui permet d'atteindre un débit inégalé.

« Nous avons constaté une forte demande pour PopPick dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique en raison de la nécessité d'augmenter le débit et l'efficacité. Cette forte demande s'est traduite par de nombreux projets dans le monde entier, y compris de vastes déploiements avec UPS Supply Chain Solutions aux États-Unis », a déclaré Lit Fung, directeur général de Geekplus. « La reconnaissance par la Robot Business Review des avancées de notre système Shelf-to-Person PopPick est une reconnaissance bienvenue qui montre que nous sommes sur la bonne voie ».

Geekplus s'engage à fournir à ses clients une gamme de solutions fiables et innovantes pour l'exécution des commandes qui répondent vraiment aux besoins uniques de chaque client. Les clients font confiance au système Shelf-to-Person parce qu'il est rentable, facile à utiliser et qu'il peut être mis en oeuvre rapidement, sans infrastructure fixe.

« Le travail incroyable des lauréats du RBR50 de cette année représente l'avant-garde de la robotique et place la barre très haut pour le secteur », a déclaré Steve Crowe, rédacteur en chef, robotique, chez WTWH Media. « Nous sommes impatients de célébrer tous les innovateurs lors du gala inaugural du RBR50 pendant le Robotics Summit & Expo. Félicitations aux RBR50 ».

À propos de Geekplus

Geekplus est un leader mondial des technologies de robotique mobile. Nous développons des solutions robotiques innovantes pour l'exécution des commandes. Plus de 1000 leaders de l'industrie mondiale utilisent nos solutions pour réaliser une automatisation flexible, fiable et hautement efficace des entrepôts et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Fondé en 2015, Geekplus compte plus de 1500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

À propos du RBR50

Depuis plus de 10 ans, le prix de l'innovation robotique RBR50 récompense les organisations les plus innovantes et influentes du secteur de la robotique. Tous les lauréats du prix de l'innovation robotique RBR50 2024 seront célébrés au Robotics Summit & Expo , qui se tiendra les 1er et 2 mai à Boston. Les billets pour le gala inaugural du RBR50 peuvent être achetés lors de l'inscription au Sommet de la robotique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2382518/Geekplus.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2373458/Geekplus_logo.jpg

10 avril 2024 à 06:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :