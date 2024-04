Informations sur l'accréditation presse pour la vente aux enchères Klimt du 24.04.2024 : Le tableau de Klimt « Bildnis Fräulein Lieser », disparu il y a longtemps, sera présenté à la maison de vente aux enchères im Kinsky à Vienne

BWI et thyssenkrupp établiront un partenariat à long terme pour développer la technologie de pointe X-by-wire pour les châssis.Les systèmes EMB développés conjointement permettront des capacités de conduite autonome de niveau 3 et plus.Le début de la...

Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), fournisseur de solutions de stockage d'entreprise, annonce la sortie de la série de stockage unifié flash hybride EonStor GS 5000U U.2 NVMe, spécialement conçue pour accélérer la mise en oeuvre des...

Philips Dictation, une entité Speech Processing Solutions, leader mondial de l'innovation en matière de technologie vocale, a annoncé la dernière innovation de sa solution professionnelle de dictée et de transcription basée dans le cloud, Philips...

Thundercomm, l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions IdO, a annoncé le lancement de Rubik Avatar, une solution d'humain numérique révolutionnaire basée sur les technologies LLM et 3D à l'oeil nu, à l'occasion du salon Embedded...