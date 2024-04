Lattice lance une solution avancée de contrôle de mouvement





Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader des programmables écoefficients, annonce aujourd'hui une nouvelle plateforme de référence de contrôle de mouvement pour accélérer le développement de la conception du contrôle moteur en boucle fermée flexible et efficace. Combinant les FPGA sécurisés et à faible puissance de Lattice et la robuste connectivité Ethernet industriel d'ADI, la plateforme permet des conceptions multiprotocoles avec un moteur de sécurité renforcé, offrant un contrôle précis de la vitesse et de la puissance qui font partie intégrante des applications intelligentes d'automatisation industrielle.

« Alors que la transformation numérique et l'automatisation des usines se poursuivent, nous sommes ravis d'accélérer la productivité et la fiabilité de la fabrication intelligente grâce à notre technologie FPGA à faible consommation et sécurisée », déclare Matt Dobrodziej, Corporate Vice President, Segment Marketing and Business Development, Lattice. « Cette solution collaborative que nous avons développée avec ADI est un exemple de notre engagement à fournir des solutions plus intelligentes, plus connectées et plus efficaces à nos clients industriels. »

Les principales caractéristiques de la nouvelle plateforme de référence de contrôle de mouvement comprennent :

FPGA à faible consommation et compacts de Lattice, y compris Lattice CertusProtm-NX et Lattice MachXO3Dtm, avec un moteur de sécurité renforcé dédié avec une identification unique sécurisée permettant la conformité Root of Trust avec la loi européenne sur la cyberrésilience

Connectivité Ethernet industriel flexible et à faible consommation pour les conceptions multiprotocoles avec technologie de conversion de puissance analogique de précision offrant un contrôle précis de la vitesse et de la puissance

« Avec environ 65 % de l'énergie industrielle consommée par les systèmes motorisés1, la technologie ADI stimule la conception efficace des variateurs de vitesse qui ont le potentiel de réduire de 60 % la consommation d'énergie par an2 », déclare Fiona Treacy, directrice générale, ADI. « La combinaison des solutions de précision de détection de courant, de gestion de l'alimentation et d'Ethernet industriel d'ADI avec les FPGA à faible consommation de Lattice accélère le développement de designs efficients, compacts et optimisés thermiquement. »

Suivez les démonstrations en direct à l'Embedded World 2024

La nouvelle carte du contrôle de mouvement sera présentée à l'Embedded World 2024 du 9 au 11 avril 2024 à Nuremberg, Allemagne. Rencontrez l'équipe de Lattice (hall 4, stand 528) pour découvrir les solutions FPGA à faible consommation pour les applications industrielles, automobiles et de sécurité à la périphérie.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d'exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour plus d'informations sur Lattice, veuillez consulter : www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, ou Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) et les désignations de produits spécifiques sont des marques déposées ou des marques commerciales de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas un partenariat légal entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : les autres noms de produits mentionnés dans cette publication sont uniquement utilisés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs titulaires respectifs.

1 World Energy Outlook 2023, International Energy Agency

2 Energy Saving Variable Speed Drives | LED Controls Blog

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 01:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :