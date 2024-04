Jazz reçoit un prix des professionnels des ressources humaines de la Nouvelle-Écosse





HALIFAX, NS, le 9 avril 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est fière d'annoncer qu'elle a reçu un prix des professionnels des ressources humaines de la Nouvelle-Écosse dans la catégorie « inclusion, diversité, équité et accessibilité ». Ce prix est octroyé par les Conseillers en ressources humaines agréés de la Nouvelle-Écosse.

« Je félicite notre équipe des Ressources humaines pour ce prix. Son engagement à favoriser l'inclusion contribue à bâtir une société plus équitable et enrichit notre entreprise », a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz.

Le prix des professionnels des ressources humaines de la Nouvelle-Écosse en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité est remis à une entreprise qui a mis en oeuvre des programmes dans le cadre de sa stratégie globale pour établir une culture de l'inclusion, faire progresser la vérité et la réconciliation, éliminer les obstacles, favoriser l'accessibilité et concrétiser la pleine valeur de la diversité.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 73 destinations en Amérique du Nord. Jazz figure parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité; elle a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada; elle compte aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

