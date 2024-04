La nouvelle version de Wind River Studio Developer permet de relever les défis liés à l'adoption du DevSecOps pour la périphérie intelligente





Wind River®, un chef de file mondial de la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui la dernière version de Wind River Studio Developer, une plateforme DevSecOps de la périphérie vers le cloud qui accélère le développement, le déploiement et l'exploitation de systèmes critiques. Les nouvelles améliorations et modèles de livraison pour Wind River Studio sont conçus pour aider les équipes logicielles à adopter plus facilement des capacités de développement natives du cloud faisant écho à leur transition vers les approches DevSecOps.

Le processus de développement de la prochaine génération de systèmes connectés au cloud est devenu incroyablement complexe. Il nécessite l'adoption d'approche DevSecOps pour un cycle de vie logiciel. Les techniques et outils modernes natifs cloud permettent aux équipes logicielles d'innover rapidement, mais ils doivent également être adaptées pour relever les défis uniques des systèmes intelligents et des logiciels intégrés. En outre, les outils DevSecOps natifs cloud ont souvent besoin de fonctionner dans les limites de l'infrastructure de développement logicielle existante de l'équipe et de lui permettre d'améliorer les workflows et les process sur la durée.

« Wind River Studio Developer offre une plateforme flexible et collaborative qui répond aux besoins dynamiques des logiciels pour permettre les systèmes intelligents de demain. La solution aide à relever les défis de la gestion de la complexité dans les environnements de développement logiciel modernes, à l'aide d'une plateforme native cloud qui aide à améliorer l'efficience, à gérer les coûts, à augmenter la qualité et à accélérer les délais de livraison », déclare Avijit Sinha, président de Wind River. « Contrairement à d'autres plateformes DevSecOps, Studio Developer a été conçu spécifiquement pour les équipes logicielles développant des logiciels intégrés/en périphérie, permettant ainsi d'économiser du temps et d'éviter les problèmes liés à l'adoption et à la maintenance des outils logiciels génériques afin de répondre à leurs besoins spécifiques. »

Les leaders du secteur utilisent Studio Developer pour réduire les coûts du cycle de vie des logiciels intégrés, raccourcir les délais de mise sur le marché, accélérer l'innovation et saisir de nouvelles opportunités de revenus. Aptiv, le chef de file mondial de la mobilité, a réalisé de 20 % à plus de 40 % d'améliorations de la performance du workflow dans ses processus de création de logiciels et de numérisation à l'aide de Studio Developer, en comparaison avec ses chaînes d'outils logiciels intégrés/en périphérie. Hyundai Mobis, l'un des plus grands innovateurs et fournisseurs de technologies automobiles au monde, a choisi Wind River Studio pour accélérer son développement de véhicules défini par logiciel. Un leader de l'automatisation pour une variété d'industries, y compris l'automatisation industrielle, les soins de santé, les systèmes sociaux et les solutions d'appareils et de modules, a choisi Wind River Studio pour développer sa plateforme périphérique pour les solutions technologiques opérationnelles industrielles.

L'architecture modulaire de Studio Developer permet aux équipes logicielles d'utiliser Studio avec les outils logiciels, les systèmes d'exploitation, les conteneurs et le middleware existants pour les intégrer à l'environnement Studio DevSecOps. Les modules qui sont maintenant disponibles, adoptés individuellement ou dans le cadre d'une solution complète, sont les suivants :

Wind River Studio Pipelines : permet l'automatisation et l'orchestration des processus de construction, de test, d'intégration et de déploiement continus à l'aide de portefeuilles de projets échelonnés.

permet l'automatisation et l'orchestration des processus de construction, de test, d'intégration et de déploiement continus à l'aide de portefeuilles de projets échelonnés. Wind River Studio Virtual Lab : fournit un accès basé sur le cloud et le partage d'appareils de développement virtuel et physique pour les tests et le débogage.

fournit un accès basé sur le cloud et le partage d'appareils de développement virtuel et physique pour les tests et le débogage. Wind River Studio Test Automation : standardise et partage les suites de tests et les plans pour les systèmes, les applications et les composants afin que les équipes puissent facilement automatiser et mettre à l'échelle l'exécution des suites de test existantes dans tous les environnements.

standardise et partage les suites de tests et les plans pour les systèmes, les applications et les composants afin que les équipes puissent facilement automatiser et mettre à l'échelle l'exécution des suites de test existantes dans tous les environnements. Wind River Studio Over-the-Air Updates : gère les campagnes de mise à jour multiniveaux pour le déploiement OTA pour des appareils sur site.

gère les campagnes de mise à jour multiniveaux pour le déploiement OTA pour des appareils sur site. Wind River Studio Digital Feedback Loop : établit une connectivité fiable entre les systèmes périphériques et cloud pour la collecte et l'analyse de données en temps réel.

Studio Developer renforce la productivité et l'efficience du workflow logiciel en tirant parti de ressources cloud évolutives (à la demande), en standardisant les portefeuilles d'automatisation, en permettant une collaboration basée sur le cloud sur une plateforme partagée, une adoption facile et une traçabilité améliorée tout au long du processus de développement logiciel.

Studio Developer est hébergeable sur cloud public comme sur infrastructure sur site. La solution est optimisée pour être installée et exploitée dans un environnement Amazon Web Services (AWS), et Studio Developer est actuellement présenté au Santa Clara AWS Prototyping and Innovation Lab. La solution peut également être déployée sur d'autres services cloud et infrastructures sur site qui fournissent un environnement Kubernetes.

Studio Developer est proposé avec un ensemble de services gérés qui bénéficient de l'expertise et de l'expérience de l'équipe Wind River Professional Services pour accélérer l'adoption et l'intégration de Studio Developer, ainsi que pour gérer l'infrastructure cloud, exploiter l'environnement et maintenir la sécurité de la plateforme de développement via des mises à jour et des mises à niveau.

Pour de plus amples renseignements à propos de Wind River Studio Developer, veuillez visiter www.windriver.com/studio/developer.

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d'informations, retrouvez Wind River à l'adresse www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

