M1 Composites Technologie devient le centre de réparation A220 privilégié





L'investissement dans M1 Composites s'appuie sur l'excellence en aérospatiale du Québec tout en maintenant des centaines d'emplois canadiens et en ouvrant de nouvelles possibilités au marché nord-américain de l'aérospatiale.

LAVAL, QC, le 9 avril 2024 /CNW/ - M1 Composites Technologie Inc, un chef de file québécois de l'ingénierie, de la fabrication et du maintien en puissance et de la réparation d'aérostructures, a été choisie par Satair, une société d'Airbus, comme la station de réparation nord-américaine privilégiée pour les surfaces de commande de vol et les pièces structurelles des avions Airbus A220. Ce contrat marque une étape importante dans l'histoire de M1 et permettra à l'équipe M1 de soutenir tous les clients de l'A220 en Amérique du Nord, y compris certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde.

Basée à Laval, M1 Composites a concurrencé plusieurs grandes entreprises d'ingénierie et de réparation bien établies pour ce contrat, qui devrait générer de nouveaux emplois pour l'entreprise d'une centaine d'employés. Satair, le distributeur et l'interface pour les pièces et les réparations exclusives d'Airbus, et M1, fourniront aux exploitants d'A220 une solution complète de réparation d'aérostructure à guichet unique, assurant une valeur et une efficacité accrues pour les deux sociétés.

« Notre entreprise s'est surpassée en matière d'ingénierie et de réparation d'aérostructures, et ce contrat confirme que les employés de M1 sont les meilleurs de leur catégorie », a déclaré Lorenzo Marandola, président-fondateur et chef de la direction de M1 Composites. « Nous sommes prêts à desservir les clients de l'A220 partout en Amérique du Nord en renforçant ainsi l'industrie aérospatiale inégalée du Québec. Nous sommes impatients de collaborer avec Satair et Airbus pour répondre aux besoins changeants de ses clients de l'A220 et assurer leur succès continu. »

Depuis sa première livraison à un opérateur nord-américain en octobre 2018, l'avion A220 a été rapidement adopté par les compagnies aériennes. En tant que station de réparation aéronautique privilégiée en Amérique du Nord, M1 Composites veillera à ce que ces opérateurs aient accès à des solutions fiables et efficaces de maintenance d'aérostructure. M1 est stratégiquement situé pour desservir les opérateurs actuels et futurs d'A220 au Canada et aux États-Unis, ainsi que pour continuer à desservir les lignes d'assemblage final d'Airbus A220 à Mirabel, Québec, Canada, et à Mobile, Alabama, États-Unis. Compte tenu de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale intégrée qui existe entre le Canada et les États-Unis, M1 Composites est bien positionné pour soutenir les opérateurs de la région avec des solutions de réparation d'aérostructure.

À propos de M1 Composites:

M1 Composites Technologie fournit une large gamme de services aérospatiaux complets, y compris l'ingénierie, la fabrication et la réparation de composants d'aérostructure composites et métallique. M1 est un organisme de maintenance approuvé par Transports Canada (AMO) et un organisme d'approbation de la conception (DAO) avec de nombreuses certifications telles que ISO9001, AS9100, AS9110 et NADCAP. Notre installation à la fine pointe de la technologie de 82,000 pieds carrés abrite nos équipements de pointe, y compris une installation intérieure de tests de transmissivité de radôme (Compact Radome Test Range - CRTR) et un grand autoclave pour la réparation et cuisson des pièces composites.

9 avril 2024 à 11:33

