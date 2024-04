Quectel dévoile son module Bluetooth MCU HCM511S à haute performance destiné à alimenter les appareils connectés compacts à faible consommation d'énergie.





Embedded World ? Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, est heureux d'annoncer le lancement du module Bluetooth MCU HCM511S à haute performance pour des appareils connectés compacts tels que des clés numériques, des appareils portables et des capteurs de mouvement à pile. Utilisant la technologie Bluetooth Low Energy 5.4, le module intègre un processeur ARM Cortex-M33 et dispose d'une mémoire vive de 32 Ko et d'une mémoire flash de 352 Ko ou 512 Ko pour offrir des performances efficaces.

Le module HCM511S offre une excellente sensibilité du récepteur, une puissance de transmission maximale de +6 dBm pour atteindre une transmission à longue distance et a été conçu pour permettre aux appareils compacts et à faible consommation de se connecter de manière efficace. Mesurant seulement 16,6 mm x 11,2 mm x 2,1 mm, le HCM511S est au format ultra-compact LCC afin d'optimiser la taille et le coût pour les produits finaux. Les applications idéales pour le HCM511S incluent les appareils de sport et de fitness, les périphériques et accessoires PC, les applications de santé notamment la mesure de la pression artérielle et de la glycémie, la navigation intérieure, les clés numériques, le contrôle de l'éclairage connecté, ainsi que les applications de maison et de bâtiment intelligentes.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché le module Bluetooth MCU HCM511S à faible consommation, compact et performant », déclare Norbert Muhrer, Président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « Du trousseau de clés numériques aux thermomètres de barbecue, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les serrures intelligentes, le HCM511S peut tout prendre en charge. Pour les appareils alimentés par batterie tels que les télécommandes Bluetooth ou les étiquettes électroniques de rayonnage, l'efficacité énergétique élevée du module sera un avantage supplémentaire. »

De manière critique, le module HCM511S offre la possibilité de prendre en charge les noeuds à faible puissance du réseau maillé Bluetooth. Cela permet une évolutivité accrue du réseau et du nombre de noeuds par rapport à la topologie maillée, permettant ainsi d'activer une densité de dispositifs plus importante. Le module offre jusqu'à 18 GPIO qui peuvent être multiplexés pour diverses interfaces, dont ADC, USART, I2C, I2S, SPI et PWM pour maximiser les options de conception des développeurs.

Connecté par l'intermédiaire d'une antenne Bluetooth sur circuit imprimé, ce produit de haute performance fonctionne dans une plage de températures industrielles de -40°C à +85°C et ne pèse que 0,57 g. Le HCM511S est certifié pour une utilisation en Europe, en Amérique, au Canada, en Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande et est également un produit Bluetooth certifié par le Bluetooth Special Interest Group.

Le module supporte également Secure Vault®, un moteur sécurisé amélioré pour un niveau de sécurité IdO plus élevé. Les modules IdO de Quectel sont développés en mettant l'accent sur la sécurité. De l'architecture du produit au développement du micrologiciel/logiciel, Quectel incorpore les pratiques et les normes de pointe de l'industrie, en atténuant les vulnérabilités potentielles avec des centres de test indépendants et en incorporant des pratiques de sécurité telles que la génération de SBOM et de fichiers VEX ; elle effectue également une analyse binaire du micrologiciel dans l'ensemble du cycle de vie du développement du logiciel.

Des échantillons techniques du module sont actuellement disponibles, et les clients intéressés pourront en apprendre davantage à l'occasion du salon Embedded World à Nuremberg, qui se tiendra du 9 au 14 avril. Visitez le stand de Quectel au stand 3-318 pour plus d'informations.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :