DOVE SOULIGNE 20 ANS DE VRAIE BEAUTÉ EN RENOUVELANT SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'« AUTHENTICITÉ » ET EN PROMETTANT DE NE JAMAIS SUBSTITUER L'IA À DE VRAIES FEMMES DANS SES PUBLICITÉS





Alors que l'intelligence artificielle (IA) menace la représentation de la vraie beauté, Dove est la première marque de soins à promettre de ne jamais y recourir à la place de vraies personnes dans ses publicités.

TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - Il y a 20 ans, Dove montrait au monde à quoi ressemble la vraie beauté. En 2004, cette initiative est née d'une vérité déconcertante : seulement 2 % des femmes dans le monde se trouvaient belles. Depuis ce jour, Dove est déterminée à agir pour faire de la beauté une expérience positive à la portée du plus grand nombre. Pour ce faire, elle met la société, les médias et l'industrie cosmétique au défi d'élargir leur représentation de la beauté, de faire preuve de transparence à l'égard de la retouche numérique et de reconnaître les effets néfastes que des normes de beauté irréalistes peuvent avoir sur les femmes et les jeunes filles.

Pour souligner ses 20 années de promotion de la vraie beauté, Dove a lancé une vaste étude visant à faire le point sur l'état de la beauté dans le monde d'aujourd'hui. Malgré quelques changements positifs, la situation en 2024 n'est pas jolie.

La valeur démesurée que la société accorde à l'apparence a intensifié les pressions exercées sur les femmes et les jeunes filles pour qu'elles répondent à un certain type de beauté. Dans son rapport mondial de 2024 sur l'état de la beauté, Dove révèle que 4 Canadiennes sur 10 seraient prêtes à sacrifier au moins une année de leur vie pour atteindre leurs idéaux de beauté. Si ces idéaux ont évolué au Canada pour être plus inclusifs sur le plan des origines ethniques, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de la corpulence, la liste s'allonge au point d'être impossible à atteindre - qu'il s'agisse d'avoir l'air en santé (81 %) tout en étant mince (74 %) ou d'avoir une taille fine (71 %) tout en ayant des courbes (57 %).

De fait, les deux tiers (64 %) des Canadiennes pensent qu'on exige des femmes qu'elles soient plus séduisantes que la génération de leur mère. À mesure que la société et la technologie évoluent, les pressions en faveur d'une certaine apparence proviennent de tous les fronts.

Au Canada, ce sont plus de 8 femmes (84 %) et jeunes filles (87 %) sur 10 qui disent avoir été exposées à du contenu beauté néfaste sur les médias sociaux. Or, l'une des grandes menaces qui pèsent sur la représentation de la vraie beauté est l'intelligence artificielle. En effet, on s'attend à ce que 90 % du contenu en ligne soit généré par l'IA d'ici 2025. Cet essor de l'IA menace le bien-être des femmes, alors que 2 femmes (43 %) et jeunes filles (43 %) sur 5 se sentent poussées à modifier leur apparence par les images qu'elles voient en ligne, même si elles les savent truquées ou générées par l'IA.

Certes, l'IA peut favoriser la créativité et l'accessibilité de la beauté. Si environ la moitié des femmes (48 %) et des jeunes filles (51 %) interrogées croient que l'IA et les avatars des jeux vidéo leur permettent de créer différentes versions d'elles-mêmes, elles ont l'impression qu'ils peuvent aussi nuire à leur image corporelle. Devant ce constat, il apparaît urgent d'améliorer la représentation et la transparence des contenus créés par l'IA.

« Malgré 20 ans d'efforts pour élargir les définitions de la beauté, les femmes ont moins confiance en leur apparence qu'il y a 10 ans, explique la Dre Phillippa Diedrichs, psychologue chercheuse au Centre de recherche sur l'apparence de l'Université de West England et spécialiste de l'image corporelle. La représentation est plus importante que jamais. Avec l'évolution de l'IA, il est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est créé par la machine. »

Aujourd'hui, une majorité de femmes et de jeunes filles s'entendent pour dire que la vraie beauté consiste à être authentique, à être soi-même et à accepter ses différences.

Comme elle le fait depuis 20 ans, Dove continue d'agir pour renverser les normes toxiques afin que la beauté soit une source de bien-être et de confiance, et non d'anxiété. Dove entend continuer à défendre la « vraie » beauté et à plaider en faveur de la transparence et de la diversité en devenant la première marque de soins à promettre de ne jamais substituer l'IA à de vraies personnes dans ses publicités.

Pour favoriser l'adoption de nouvelles normes de représentation numérique, Dove a formulé des conseils faciles à suivre pour créer des images plus représentatives de la vraie beauté à l'aide des programmes d'IA génératives les plus populaires à l'intention des personnes qui décident d'explorer cette nouvelle technologie.

« Chez Dove, nous rêvons d'un avenir où ce sont les femmes qui décident de ce qu'est la vraie beauté - pas les algorithmes. Tout en découvrant les possibilités et les défis qui accompagnent cette nouvelle technologie, nous demeurons fermement résolus à protéger, à célébrer et à promouvoir la vraie beauté. Notre engagement à ne jamais utiliser l'IA dans nos communications n'est qu'un premier pas. Nous ne nous arrêterons pas tant que la beauté ne sera pas une source de bien-être, et non d'anxiété, pour toutes les femmes et les jeunes filles », affirme Alessandro Manfredi, directeur du marketing de Dove.

La nouvelle campagne de Dove, Le Code, illustre l'impact de l'IA sur la beauté et montre l'importance de représenter la vraie beauté dans les nouveaux médias.

La campagne sera également soutenue par un groupe de femmes inspirantes de toutes générations : la musicienne et actrice Reba McEntire; l'actrice et animatrice de télévision Drew Barrymore; l'actrice Beanie Feldstwin Feldstein et l'actrice Marsai Martin, pour n'en citer que quelques-unes. Elles prêteront leur voix et partagerons leur histoire pour sensibiliser l'opinion et célébrer la vraie beauté.

Le travail amorcé par Dove en 2004 est loin d'être terminé. Dove ne cessera jamais de prôner une représentation plus juste, de lutter contre les stéréotypes et de revendiquer le pouvoir de la vraie beauté. Mais nous ne pouvons être les seuls moteurs de ce changement. Ensemble, changeons le visage de la beauté.

Apprenez-en davantage et rejoignez la cause à #GardonsLaBeautéVraie au Dove.com/keepbeautyreal ou sur les réseaux sociaux @Dove.

À propos de l'étude mondiale de 2024 sur l'état de la vraie beauté

Le service de recherche et d'analyse d'Edelman, un cabinet-conseil de recherche et d'analyse de données multidisciplinaire d'envergure mondiale, a mené une étude en ligne en novembre et en décembre 2023. Ce sondage de 25 minutes a été réalisé dans 20 pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie.

Au total, plus de 33?000 personnes ont été interrogées, soit 19?306 personnes de 18 à 64 ans (14?673 femmes et 3?776 hommes*) et 14?292 personnes de 10 à 17 ans (9?475 filles et 4?753 garçons*).

Les questions et les résultats de l'étude ont été soumis à un groupe de 15 spécialistes réunissant des sommités universitaires, des spécialistes-conseils en image corporelle et des activistes sur le terrain. Nous avons veillé à ce que le sondage soit représentatif de divers sous-groupes, tels que les personnes rondes, les personnes handicapées, les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, les personnes LGBTQ+ et les personnes de couleur.

Tous les entretiens ont été menés dans la langue et le dialecte de la région, en ne posant que les questions pertinentes pour chaque marché. La méthodologie était compatible avec le taux de la population nationale connectée à Internet qui est requis pour éviter les biais d'échantillonnage.

* Remarque : Des personnes non binaires et d'autres identités de genre ont été interrogées, mais ne sont pas mentionnées ici en raison de la taille limitée de l'échantillon.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 avec le lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au coeur de l'histoire de Dove; ce ne sont pas des promesses, mais des preuves qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de soins les plus chéries des consommatrices et consommateurs du monde entier.

Dove a toujours trouvé l'inspiration auprès des femmes et s'engage depuis le début à leur proposer des soins de première qualité tout en faisant la promotion de la vraie beauté. La marque croit que la beauté s'applique à tout le monde et qu'elle doit être une source de confiance, et non d'anxiété. Sa mission est d'encourager les femmes à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis 65 ans, Dove s'engage à élargir, par son travail, la définition étroite de la beauté. En vertu de la « promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise fait le serment de :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité, peu importe leur âge, leur taille, leurs origines, leur couleur de cheveux, leur type et leur style;

Montrer les femmes sous leur vrai visage, sans retouche numérique et au moyen d'images approuvées par les personnes photographiées;

Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce à Dove pour l'estime de soi, le plus grand projet de sensibilisation du genre au monde.

À propos du projet Dove pour l'estime de soi

En tant que chef de file mondial en matière de sensibilisation à l'estime de soi, Dove continue d'apporter son soutien aux jeunes filles partout où leur estime de soi est menacée et veille à ce que la jeune génération grandisse en entretenant une relation positive avec son apparence. Depuis 2004, Dove est allée à la rencontre de plus de 100 millions de jeunes dans plus de 150 pays dans le cadre du projet Dove pour l'estime de soi et aspire à en atteindre 250 millions d'ici 2030.

À propos d'Unilever Amérique du Nord

Chef de file mondial des secteurs des produits de beauté et de soins personnels, des produits d'entretien domestique et des aliments et boissons, Unilever commercialise des biens d'usage courant utilisés par plus de 3,4 milliards de consommateurs dans plus de 190 pays du monde. Comptant quelque 127?000 employés, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 59,6 milliards d'euros (données de 2023).

Parmi ses grandes marques en Amérique du Nord, on compte Dove, Hellmann's, Vaseline, Degree, Axe, TRESemmé, Knorr, Magnum, Ben & Jerry's, Nutrafol, Liquid I.V., Paula's Choice et Dermalogica.

Pour plus d'information sur Unilever U.S. et son portefeuille de marques, visitez le www.unileverusa.com .

Pour plus d'information sur Unilever Canada et son portefeuille de marques, visitez le www.unilever.ca .

SOURCE Dove Canada

9 avril 2024 à 09:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :