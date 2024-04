Norda Stelo et Agelix Consulting sont à l'avant-garde de la gestion d'actifs grâce à l'intégration de leurs plateformes Stelar et Service Maestro





QUEBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Norda Stelo, une société d'ingénierie indépendante réputée, et Agelix Consulting, un leader de confiance dans le domaine des solutions technologiques à impact, ont annoncé un partenariat stratégique pour offrir une plateforme intelligente et complète de gestion du cycle de vie des actifs aux entreprises de moyenne à grande taille. En intégrant leurs solutions phares, soit la plateforme de gestion de la performance des actifs, Stelar, et la plateforme de gestion d'actifs d'entreprise (EAM), Service Maestro, respectivement, ils visent à révolutionner les pratiques de gestion d'actifs en capitalisant sur les forces uniques de chaque solution, couvrant tous les aspects du cycle de vie des actifs requis par les prestataires de services et les propriétaires d'actifs.

Plus précisément, l'intégration entre Stelar et Service Maestro permet aux organisations d'obtenir des informations continues sur l'état des actifs et de prévoir des risques, facilitant ainsi la planification de la maintenance proactive. En tirant parti de l'expertise en ingénierie de l'intégrité, la plateforme intégrée fournit une vue holistique des conditions des actifs pour rationaliser les flux de travail de maintenance, optimiser l'allocation des ressources et réduire les temps d'arrêt, permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réaliser des économies.

Les principaux avantages de l'intégration entre Stelar et Service Maestro comprennent :

Une visibilité continue sur la santé et la performance des actifs , facilitant la prise de décision éclairée et la planification de la maintenance proactive.

L'anticipation des risques et la priorisation des tâches de maintenance basées sur des évaluations de risques complètes, garantissant une fiabilité et une longévité optimales des actifs.

Le suivi des activités de maintenance et l'évaluation de leur impact sur la performance des actifs , facilitant l'amélioration continue et la prise de décision éclairée.

Martin Provencher, vice-président des innovations et des solutions chez Norda Stelo, a déclaré : « La combinaison de l'expertise en ingénierie de l'intégrité des actifs et de l'intelligence artificielle avec la plateforme de gestion d'actifs d'entreprise (EAM) promet une valeur inégalée pour les organisations partout dans le monde, en fournissant une plateforme unifiée pour la gestion et la maintenance complètes des actifs. L'intégration de Stelar et de Service Maestro est une preuve significative de la redéfinition de la gestion d'actifs, équipant les organisations d'outils pour l'efficacité, la réduction des temps d'arrêt et l'excellence opérationnelle au milieu de la transformation numérique. »

Abinash Parida, président-directeur général d'Agelix Consulting, a déclaré : « C'est un grand honneur de collaborer avec Norda Stelo, une entreprise prestigieuse dans le domaine de l'ingénierie et de la gestion d'actifs. Le client dispose désormais d'une partie plus solide soutenue par de nombreuses années de recherche et de développement. L'intégration entre Service Maestro et Stelar est un pas en avant dans notre vision d'une plateforme de gestion des actifs solide et prospère en Amérique du Nord et en Europe. »

À propos de Norda Stelo et de Stelar

Norda Stelo est une société d'ingénierie indépendante réputée, opérant dans plus de 50 pays. Depuis six décennies, elle se spécialise dans les secteurs des infrastructures de transport telles que les routes, les ports et le ferroviaire, ainsi que diverses industries telles que les mines et les métaux, l'énergie et l'industrie manufacturière. Sa certification B Corp témoigne de son engagement en faveur de la qualité, l'innovation et la durabilité. Le groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo développe et fournit des solutions de pointe, notamment en matière de gestion d'actifs, d'initiatives ESG et de décarbonisation.

Stelar, une plateforme technologique de gestion d'actifs complète développée par Norda Stelo, est conçue pour une utilisation indépendante ou pour une intégration avec des plateformes tierces telles que la plateforme de gestion d'actifs d'entreprise (EAM). Basée sur l'intelligence en ingénierie pour l'intégrité, la fiabilité et la durabilité des actifs, Stelar fournit des informations cruciales sur l'état des actifs et l'analyse prédictive des risques, permettant une planification plus efficace des tâches de maintenance. Axée sur l'efficacité et la durabilité, Stelar offre des fonctionnalités de pointe pour la gestion d'actifs dans diverses industries.

Pour plus d'informations sur Norda Stelo, visitez www.norda.com ou contactez Christine Sauvageau, [email protected].

À propos d'Agelix Consulting et de Service Maestro

Agelix Consulting propose des solutions à impact grâce à des partenariats collaboratifs, atténuant les risques et répondant aux défis opérationnels avec précision. Avec un accent sur les technologies de pointe, Agelix conçoit systématiquement des solutions sur mesure qui produisent des résultats tangibles, consolidant ainsi sa réputation en tant que leader de confiance dans l'industrie.

Service Maestro, développée par Agelix Consulting, est une plateforme intelligente de gestion des services et des contrats d'actifs. Il dispose d'un ensemble robuste de fonctionnalités, notamment la surveillance des services et le service sur site pour gérer le cycle de vie de l'actif de l'approvisionnement à la mise au rebut. Service Maestro optimise les processus et maximise la productivité de manière transparente au sein d'une seule plateforme SaaS.

Pour plus d'informations sur Agelix Consulting, visitez www.agelixconsulting.com

SOURCE Norda Stelo

9 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :