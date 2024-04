ENGWE marque une décennie d'innovation et d'aventure avec des promotions spéciales d'anniversaire





WASHINGTON, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Alors qu'ENGWE célèbre fièrement son 10e anniversaire , la marque de vélos électriques revient sur une décennie d'innovation pionnière et d'aventures inoubliables. Depuis sa création, ENGWE se consacre à aider les gens à trouver et à concrétiser une nouvelle façon de faire de courts trajets, incarnant ainsi le slogan de la marque, « Explore a new way » (Découvrez de nouveaux horizons). À l'occasion de ce grand événement, ENGWE invite ses clients à se joindre à la célébration en leur proposant des promotions exclusives :

Offre de prévente : Tout au long du mois d'avril, ENGWE présente ses derniers produits, l'ebike ENGWE P20 et l'ENGWE Engine Pro 2.0 , disponibles en Europe et aux États-Unis. Les clients peuvent bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 100 $ sur ces nouveaux produits.

Coffret cadeau 10 e anniversaire en édition limitée : Dépensez 650 $ ou plus et recevez un coffret cadeau 10 e anniversaire en édition limitée d'une valeur de 199 $.

Dépensez 650 $ ou plus et recevez un coffret cadeau 10 anniversaire en édition limitée d'une valeur de 199 $. Ventes massives rivalisant avec le Black Friday : Profitez de réductions exceptionnelles allant jusqu'à 300 $ pendant la célébration du 10e anniversaire d'ENGWE !

Profitez de réductions exceptionnelles allant jusqu'à 300 $ pendant la ! Récompenses hebdomadaires en avril : Ne manquez pas votre chance de gagner des récompenses exceptionnelles tous les dimanches du mois d'avril ! ENGWE fait gagner 200 prix fabuleux, dont un vélo électrique ENGW 6 pièces, des réductions exclusives allant jusqu'à 500 $, des batteries et des antivols.

Au cours de ses 10 années de développement, ENGWE a réuni une équipe de conception et de recherche qui compte plus de 100 brevets, et investit chaque année jusqu'à 3 millions de dollars dans la recherche et le développement, ce qui lui permet de rester à la pointe de la technologie en matière de vélos électriques. Avec des produits distribués dans plus de 40 pays et régions du monde, ENGWE a permis à plus de 2 millions de cyclistes de vivre des expériences inoubliables.

Outre sa portée mondiale, ENGWE donne la priorité à l'expérience et à la satisfaction des utilisateurs. Avec huit entrepôts à l'étranger et plus de 300 centres de service après-vente spécialisés en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni, ENGWE assure une assistance sans faille à ses clients. En outre, ENGWE possède plus de 300 magasins de détail coopératifs hors ligne et des sites phares dans des régions clés telles que la Pologne, l'Irlande et l'Italie, ce qui permet aux clients de découvrir ses produits innovants de première main.

À l'avenir, ENGWE s'engage à fournir des vélos électriques de haute qualité et un service exceptionnel à un nombre encore plus grand d'utilisateurs dans le monde. La marque vise à fournir des solutions et des services fiables pour répondre aux besoins de chacun en matière de déplacements de courte distance, tout en contribuant à la protection de l'environnement. ENGWE croit au pouvoir des solutions de transport respectueuses de l'environnement pour créer un avenir durable pour tous.

Pour plus d'informations et pour profiter de ces promotions spéciales, rendez-vous sur le site Web d'ENGWE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2380700/ENGWE_10th_anniversary_celebration.jpg

9 avril 2024 à 06:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :