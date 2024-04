PRÈS DE 20 ANS PLUS TARD, L'EUROPE CONTINUE DE STIMULER LA DEMANDE MONDIALE D'HUILE DE PALME CERTIFIÉE RSPO





KUALA LUMPUR, Malaisie, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Il y a près de vingt ans, le marché européen a franchi une étape importante dans le commerce mondial de l'huile de palme lorsqu'une cargaison de barils portant la marque de commerce Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) est arrivé à Rotterdam, aux Pays-Bas, le 11 novembre 2008. Cette livraison, en provenance de Malaisie, contenait la première cargaison mondiale d'huile de palme certifiée durable.

Encouragés par un fort sentiment sur le marché européen au début des années 2000 en faveur de produits à base de palme plus durable, plusieurs acteurs se sont réunis pour définir stratégiquement les paramètres de la production durable d'huile de palme.

Premier producteur d'huile de palme à avoir obtenu la certification en 2008, United Plantations (UP) en Malaisie a produit le premier envoi d'huile de palme certifiée durable RSPO, importé par AarhusKarlhamn (AAK) au Royaume-Uni. Parmi les premiers acheteurs d'huile de palme certifiée durable figurent Sainsbury's Supermarkets Ltd. et Unilever NV.

Depuis lors, la RSPO a vu son nombre de membres passer de 500 en 2010 à près de 6 000 en 2024, dont 2 854 membres en Europe. En 2022, un total de 2 788 061 de tonnes métriques d'huile de palme certifiée durable RSPO est entré sur le marché européen. L'Europe demeure le premier acheteur (45 %) d'huile de palme certifiée durable et a été un catalyseur dans la transformation du marché mondial.

Le marché néerlandais continue d'être l'un des plus ardents défenseurs de la RSPO. Un groupe d'organisations privées a formé l'Alliance néerlandaise pour l'huile de palme durable (DASPO) en 2008 avec l'objectif que toute l'huile de palme importée sur le marché néerlandais soit certifiée RSPO d'ici 2015. Non seulement cet objectif a été atteint, mais cette initiative nationale a inspiré des initiatives similaires dans divers pays européens.

Alors que la RSPO célèbre son 20e anniversaire en avril 2024, le partenariat mondial réaffirme son engagement dans sa mission de base, à savoir transformer durablement le secteur de l'huile de palme, grâce aux efforts collectifs de près de 6 000 membres bénévoles de la RSPO de tous les secteurs de la chaîne de valeur de l'huile de palme dans 103 pays et territoires. À ce jour, la production d'huile de palme certifiée durable dépasse 15 millions de tonnes métriques, ce qui représente 20 % de la production mondiale d'huile de palme brute.

Aujourd'hui, les normes RSPO figurent parmi les normes les plus élevées en matière de durabilité agricole et la RSPO est membre de l'alliance ISEAL. La RSPO est mise en oeuvre par de solides systèmes d'assurance, de réclamations et de réparation, conçus pour protéger les ressources naturelles, protéger les habitats de la faune et de la flore et promouvoir les moyens de subsistance et le développement des petits exploitants et des communautés rurales du monde entier.

À propos de la RSPO :

La marque Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) a été créée en 2004 dans le but de promouvoir la croissance et l'utilisation des produits durables issus du palmier à huile par le biais de normes mondiales crédibles et l'engagement des parties prenantes. La RSPO est une organisation internationale à but non lucratif qui réunit les parties prenantes des différents secteurs de l'industrie de l'huile de palme, notamment les producteurs d'huile de palme, les transformateurs ou négociants d'huile de palme, les fabricants de biens de consommation, les détaillants, les banques et les investisseurs, les ONG de protection de l'environnement ou de la nature et les ONG sociales ou de développement.

Cette représentation multipartite se reflète dans la structure de gouvernance de la RSPO, de sorte que les sièges au sein du Conseil d'administration, des comités directeurs et des groupes de travail sont attribués équitablement à chaque secteur. De cette façon, la RSPO vit la philosophie de la « table ronde » en donnant des droits égaux à chaque groupe de parties prenantes, en facilitant la collaboration de parties traditionnellement opposées pour parvenir à des décisions par consensus, et en réalisant la vision partagée par ses membres de faire de l'huile de palme durable la norme.

Le siège de l'association se situe à Zurich, en Suisse, tandis que le secrétariat est actuellement basé à Kuala Lumpur avec des bureaux satellites à Jakarta (Indonésie), Londres (Royaume-Uni), Zoetermeer (Pays-Bas), Pékin (Chine) et Bogotá (Colombie).

