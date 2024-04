WestJet stimule la croissance de Winnipeg grâce à son nouveau service quotidien vers Montréal et Ottawa tout au long de l'année





Dans un souci d'étendre davantage le réseau transfrontalier de destinations de loisirs de Winnipeg, WestJet lancera le seul service direct vers Nashville

WINNIPEG, MB, le 8 avril 2024 /CNW/ - WestJet a souligné aujourd'hui les plus récents ajouts à son réseau de Winnipeg, qui comprend un nouveau service quotidien à longueur d'année vers Montréal, ainsi qu'un service quotidien accru vers Ottawa dès le 3 juin 2024. WestJet a également annoncé un nouveau service saisonnier très attendu entre Winnipeg et Nashville, qui sera offert dès le 16 septembre 2024, établissant la septième liaison transfrontalière directe de la compagnie aérienne à partir de la capitale du Manitoba.

L'engagement continu de WestJet à améliorer considérablement le réseau de connectivité du réseau de transport aérien de Winnipeg, qui est au coeur de l'ambitieuse stratégie de croissance de la compagnie aérienne, a été mis en valeur aujourd'hui à l'occasion d'un événement spécial organisé à l'aéroport international Richardson de Winnipeg, en présence de l'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba et Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg.

Offrir choix et commodité au milieu des affaires florissant de Winnipeg

« Nous savons à quel point Ottawa et Montréal sont des destinations essentielles pour le milieu des affaires de Winnipeg, et nous sommes ravis de continuer à soutenir la croissance économique de Winnipeg grâce à un service aérien stratégique », a déclaré Mike Scott, vice-président directeur et chef des finances de Groupe WestJet. « L'expansion de la connectivité du réseau à Winnipeg répond directement au besoin des membres du programme Récompenses WestJet et des clients fidèles du secteur des affaires, qui pourront compter sur un service fiable et pratique sans escale à destination et en provenance d'Ottawa et de Montréal. »

Liaison Fréquence Date de début Heure de

départ

(locale) Heure

d'arrivée

(locale) Winnipeg - Ottawa Chaque jour 3 juin 17 h 15 20 h 50 Ottawa - Winnipeg Chaque jour 3 juin 21 h 35 23 h 26 Winnipeg - Montréal Chaque jour 3 juin 9 h 35 13 h 20 Montréal - Winnipeg Chaque jour 3 juin 14 h 20 16 h 30

« Il se passe actuellement quelque chose d'excitant à Winnipeg et au Manitoba. Partout au pays, les gens reconnaissent les possibilités qui s'offrent à nous, qu'il s'agisse de notre potentiel incroyable dans le cadre de l'économie à faibles émissions de carbone ou de nos secteurs des arts, de la musique et des sports et de notre culture », a déclaré le premier ministre, Wab Kinew. « L'ajout de ces itinéraires en fait partie, car il favorise la croissance économique et attire des visiteurs dans notre belle province. »

Liaison entre Winnipeg et la capitale de la musique

En améliorant encore davantage la position de WestJet en tant que principal transporteur aérien d'agrément au Canada, WestJet deviendra la seule compagnie aérienne offrant une liaison directe entre Winnipeg et Nashville cet automne.

Liaison Fréquence Date de

début Date de fin Départ Arrivée Winnipeg - Nashville Deux vols par semaine 16 septembre 15 novembre 11 h 10 14 h 20 Nashville - Winnipeg Deux vols par semaine 16 septembre 15 novembre 7 h 40 10 h 25

« Une connectivité aérienne efficace ouvre un monde de possibilités pour tous ceux qui vivent et travaillent au Manitoba, ce qui leur permet d'entreprendre des voyages audacieux tout en prenant racine dans la collectivité », a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. « Nous sommes très reconnaissants de l'engagement indéfectible de WestJet envers notre collectivité. La croissance continue du transporteur à YWG et son empressement à travailler avec nous pour lancer de nouvelles liaisons soulignent non seulement la force de notre partenariat de longue date, mais elles témoignent également de notre engagement commun à améliorer le bien-être économique et social de la région. »

L'horaire 2024 de WestJet offre une vaste couverture partout au Canada et un accès accru aux destinations de loisirs populaires en Amérique du Nord

Avec l'ajout de Montréal et de Nashville, WestJet reliera Winnipeg à plus de 23 destinations sans escale cette année. Les visiteurs en provenance de Winnipeg seront également à une correspondance de la liste croissante de destinations mondiales de WestJet, y compris l'aéroport international d'Incheon à Séoul, en Corée du Sud, et l'aéroport international Narita de Tokyo par l'entremise de la plaque tournante mondiale de WestJet à Calgary.

Liaison Fréquence pendant les

périodes de pointe Date de début Destinations nationales Winnipeg - Calgary Chaque jour En service Winnipeg - Edmonton Chaque jour En service Winnipeg - Halifax Chaque jour 3 mai Winnipeg - Kelowna Deux vols par semaine 24 juin Winnipeg - Montréal* Chaque jour 3 juin Winnipeg - Ottawa+ Chaque jour En service (passage au service quotidien le 3 juin) Winnipeg - Regina Cinq vols par semaine En service Winnipeg - Saskatoon Chaque jour En service Winnipeg - Thunder Bay Chaque jour En service Winnipeg - Toronto Chaque jour En service Winnipeg - Vancouver Chaque jour En service Winnipeg - Victoria Deux vols par semaine 25 juin Transfrontalier Winnipeg - Atlanta Cinq vols par semaine En service Winnipeg - Las Vegas Trois vols par semaine En service Winnipeg - Los Angeles Trois vols par semaine En service Winnipeg - Nashville* Deux vols par semaine 16 septembre Winnipeg - Orlando Quatre vols par semaine Itinéraire hivernal saisonnier Winnipeg - Palm Springs Quatre vols par semaine Itinéraire hivernal saisonnier Winnipeg - Phoenix Trois vols par semaine Itinéraire hivernal saisonnier Caraïbes et Amérique latine Winnipeg - Cancún Cinq vols par semaine Itinéraire hivernal saisonnier Winnipeg - Huatulco Un vol par semaine Itinéraire hivernal saisonnier Winnipeg - Puerto Vallarta 6 vols par semaine Itinéraire hivernal saisonnier Winnipeg - Montego Bay Deux vols par semaine Itinéraire hivernal saisonnier

*Nouvel itinéraire, + fréquence accrue

Autres citations

« Nous sommes heureux de l'augmentation de la capacité de WestJet entre YOW et l'Ouest canadien, qui ouvre des possibilités intéressantes pour les voyageurs à destination et en provenance de la région de la capitale du Canada. Grâce au service renommé de WestJet, les passagers peuvent s'attendre à profiter de déplacements sans heurts et à saisir la chance de découvrir les points saillants uniques de chaque destination », a déclaré Joel Tkach, vice-président, Développement des affaires et marketing, Administration de l'Aéroport international d'Ottawa.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

