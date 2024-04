La Banque Scotia propulse sa stratégie d'adoption du nuage grâce à un partenariat élargi avec Google Cloud





Le recours à Google Cloud permettra à la Banque de rehausser l'expérience numérique de ses clients



TORONTO et SUNNYVALE, Calif., le 8 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui avoir noué un partenariat élargi avec Google Cloud, la désignant comme plateforme de choix pour la prochaine étape de son accélération infonuagique. La Banque misera sur la technologie de Google Cloud pour rehausser l'expérience des clients et des employés, renforcer la sécurité de la Banque et favoriser l'adoption accélérée de nouvelles technologies, comme l'IA générative. Cette annonce de la Banque Scotia repose sur son partenariat stratégique avec Google Cloud qui vient appuyer l'engagement de la Banque à donner priorité à l'infonuagique et accélérer la réalisation de sa stratégie mondiale en matière de données et d'analytique.

« Le partenariat entre la Banque Scotia et Google Cloud met en évidence l'engagement de la Banque à investir dans des initiatives axées sur la croissance stratégique afin de faciliter la vie de nos clients », explique Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et Exploitation de la Banque Scotia. « Notre objectif est ambitieux : faire passer la majorité des données et des systèmes de la Banque au nuage au cours des trois prochaines années, de manière à maximiser la productivité de nos activités et à mieux protéger nos données. Ce qui démontre une fois de plus les investissements que fait la Banque Scotia pour assurer la réussite à long terme de ses clients, de ses actionnaires et de ses employés. »

« L'association entre Google Cloud et la Banque Scotia ne date pas d'hier, et nous sommes fiers d'élargir notre partenariat à un point tournant pour la Banque », déclare Matt Renner, président des activités mondiales de Google Cloud. « La Banque Scotia a démontré son engagement à transformer ses activités au moyen du nuage de Google et des technologies de l'IA afin d'offrir une expérience supérieure aux clients, axée sur la protection et la confidentialité de leurs données. »



Encore et toujours, la Banque Scotia place au premier plan l'innovation, la numérisation et la modernisation de ses activités. La Banque constate déjà les bienfaits de son partenariat élargi avec Google Cloud, dont ceux-ci :

Infrastructure créée avec Vertex AI, qui utilise les mêmes outils dont Google se sert pour déployer et gérer l'intelligence artificielle à grande échelle et de manière sécuritaire.

Transfert de ses centres de contact à la technologie Contact Center AI (CCAI) de Google Cloud, permettant ainsi de mieux comprendre les besoins des clients et d'y répondre.

Expérience mobile améliorée pour les clients grâce à la stabilité et à la fiabilité accrues de la plateforme.

Développement du tout premier portail de données infonuagiques pour les activités de gestion de patrimoine de la Banque Scotia, lequel est doté d'un cadre de sécurité et de conformité robuste permettant de bien protéger et gérer les données de la Banque.

Résumés des échanges des robots conversationnels au moyen d'un grand modèle de langage permettant aux conseillers de comprendre sur le champ la situation exposée, de reprendre sans heurt une conversation amorcée avec un robot et de réduire le délai de résolution.

Expérience rehaussée pour les employés grâce à une FAQ et à un moteur de recherche propulsés par un grand modèle de langage permettant d'accéder à des réponses précises et de simplifier les processus.

« Google Cloud permet d'améliorer l'efficacité de la Banque dans tous ses secteurs d'activité, qu'il s'agisse de simplifier des processus, de migrer des plateformes, de moderniser des applications et des données ou encore, d'accélérer le déploiement de capacités supérieures », déclare Aris Bogdaneris, chef de groupe, Réseau canadien, Banque Scotia. « Ces efforts servent à concrétiser davantage la vision de la Banque Scotia d'être le partenaire financier de confiance de ses clients en plus de l'aider à s'adapter rapidement, à innover en toute sécurité et à atteindre ses objectifs transformationnels. »

Son partenariat de longue date avec Google Cloud a permis à la Banque Scotia d'offrir une expérience plus personnelle et prédictive à ses clients en ce qui a trait aux services bancaires, notamment au moyen de son agent virtuel primé. Ce dernier est un outil qui bonifie sans cesse l'offre de services numériques de la Banque et met en lumière les avantages de l'intelligence artificielle pour rehausser l'expérience client en ligne.

Grace Lee, PVP et chef, Données et Analytique à la Banque Scotia participera à un groupe de discussion sur l'accélération infonuagique de la Banque dans le cadre de l'événement IA pour les services bancaires.

Lors de la Journée des investisseurs de décembre 2023, la Banque Scotia a présenté sa nouvelle stratégie, qui décrit sa vision d'un avenir solide, visant à produire une croissance rentable et durable à l'aide de quatre piliers stratégiques : prendre de l'ampleur et croître dans les marchés prioritaires, acquérir des relations bancaires principales, faciliter la vie de nos clients et gagner en tant qu'équipe.

