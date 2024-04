Quectel présentera ses nouvelles solutions IoT au salon Embedded World 2024





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, a le plaisir de présenter certaines de ses solutions et technologies de connectivité IoT de pointe, destinées à diverses industries et applications, à l'occasion du salon Embedded World 2024 à Nuremberg.

Au cours de cet événement, les visiteurs pourront explorer le vaste portefeuille de modules et de solutions IoT de Quectel, conçus pour répondre aux divers besoins de l'écosystème IoT. Des modules 5G et LTE-M/NB-IoT aux modules de positionnement GNSS, Quectel offre une gamme complète de produits permettant aux entreprises de construire des solutions IoT fiables, évolutives et à l'épreuve du temps.

Zeljko Maric, responsable du développement de produits chez Quectel, participera en outre à une session d'experts centrée sur la conception de référence de modems IoT ou de modules SoC IoT pour les concepteurs embarqués. La session est prévue dans le forum des exposants, Hall 3, le mercredi 10 avril à 15h30.

« Nous sommes ravis de participer au salon Embedded World 2024 et de présenter nos dernières innovations en matière de connectivité IoT », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « En tant que fournisseur leader de modules IoT, Quectel se consacre à l'autonomisation des entreprises du monde entier avec des solutions de connectivité fiables, sécurisées et innovantes. Nous sommes impatients de rencontrer nos pairs, nos clients et nos partenaires lors de cet événement. »

Quectel mettra également en avant certaines innovations de ses clients pendant le salon :

Broadcast Sports International : 5G MT-UHD, un outil de diffusion avancé compatible avec la 5G qui ouvre de nouveaux horizons pour la couverture en direct des sports et des événements.

5G MT-UHD, un outil de diffusion avancé compatible avec la 5G qui ouvre de nouveaux horizons pour la couverture en direct des sports et des événements. Affichage tête haute Consenz ? équipé du module Quectel SC680A, cette solution d'affichage tête haute (HUD) de modernisation rentable de Consenz améliore la sécurité au volant.

? équipé du module Quectel SC680A, cette solution d'affichage tête haute (HUD) de modernisation rentable de Consenz améliore la sécurité au volant. Unité MiFi 5G Precision Corporation / Luxshare-ict de Speed Tech Corporation aux côtés de leurs unités CPE intérieures 5G et CPE extérieures 5G.

aux côtés de leurs unités CPE intérieures 5G et CPE extérieures 5G. L'unité radio 5G mmWave CellBox Air de Microamp Solutions est un système qui se connecte à l'unité distribuée (DU) via l'interface O-RAN 7.2x et comporte un réseau d'antennes Massive MIMO intégré.

est un système qui se connecte à l'unité distribuée (DU) via l'interface O-RAN 7.2x et comporte un réseau d'antennes Massive MIMO intégré. Le routeur Chateau 5G de MikroTik est un appareil qui incarne la fusion d'un design sophistiqué et d'une connectivité 5G puissante, conçu pour répondre à la demande croissante de solutions Internet plus rapides et plus fiables à domicile et au bureau.

est un appareil qui incarne la fusion d'un design sophistiqué et d'une connectivité 5G puissante, conçu pour répondre à la demande croissante de solutions Internet plus rapides et plus fiables à domicile et au bureau. Monitair MonAir-CO2 , un capteur environnemental unique, est équipé du module Quectel EG915U LTE Cat1bis et de l'antenne YC0002AA, ce qui en fait un appareil 4G unique fonctionnant sur batterie, capable de suivre méticuleusement le CO2, la température, l'humidité, le COV, le NOX et les niveaux de bruit.

MonAir-CO2 un capteur environnemental unique, est équipé du module Quectel EG915U LTE Cat1bis et de l'antenne YC0002AA, ce qui en fait un appareil 4G unique fonctionnant sur batterie, capable de suivre méticuleusement le CO2, la température, l'humidité, le COV, le NOX et les niveaux de bruit. Le système sur module M-SoM M404 M.2 de Particle intègre la connectivité multiradio dans les appareils IoT, avec LTE-M + 2G fallback + Wi-Fi bi-bande, et inclut un microcontrôleur moderne haut de gamme avec Arm TrustZone, démarrage sécurisé, et capable d'exécuter des modèles Edge ML, associé à un module de connectivité Quectel, le meilleur de sa catégorie.

intègre la connectivité multiradio dans les appareils IoT, avec LTE-M + 2G fallback + Wi-Fi bi-bande, et inclut un microcontrôleur moderne haut de gamme avec Arm TrustZone, démarrage sécurisé, et capable d'exécuter des modèles Edge ML, associé à un module de connectivité Quectel, le meilleur de sa catégorie. PayEye eyePOS 3 - Le seul terminal au monde à prendre en charge la fusion biométrique de l'iris et du visage et tous les types de paiements non liquides, à savoir carte, sans contact (NFC) et mobile, avec le QUECTEL SC668S-EM.

eyePOS 3 Le seul terminal au monde à prendre en charge la fusion biométrique de l'iris et du visage et tous les types de paiements non liquides, à savoir carte, sans contact (NFC) et mobile, avec le QUECTEL SC668S-EM. Sixfab présentera un certain nombre de dispositifs sur le stand de Quectel, notamment le Jumpstart 5G , un ordinateur IoT entièrement certifié, tout compris et prêt à être connecté pour les applications à haut débit, un kit modem cellulaire 4G/LTE pour Raspberry Pi , une solution de connectivité 4G/LTE polyvalente pour Raspberry Pi et le Pico LTE, une plateforme complète pour la connectivité cellulaire mondiale et l'IoT à faible puissance, pré-intégrée avec AWS IoT, Azure IoT et bien plus encore.

présentera un certain nombre de dispositifs sur le stand de Quectel, notamment le Jumpstart 5G un ordinateur IoT entièrement certifié, tout compris et prêt à être connecté pour les applications à haut débit, un kit modem cellulaire 4G/LTE pour Raspberry Pi une solution de connectivité 4G/LTE polyvalente pour Raspberry Pi et le Pico LTE, une plateforme complète pour la connectivité cellulaire mondiale et l'IoT à faible puissance, pré-intégrée avec AWS IoT, Azure IoT et bien plus encore. Ricon présentera le routeur fixe/sans fil xDSL à fibre optique à haut débit S9980DSL-LTEv2 avec interface cellulaire 4,5G intégrée et le routeur industriel d'extérieur S9955OUT-5G

présentera le routeur fixe/sans fil xDSL à fibre optique à haut débit S9980DSL-LTEv2 avec interface cellulaire 4,5G intégrée et le routeur industriel d'extérieur S9955OUT-5G Roltek présentera sa passerelle IOT 4G Edge Pro LTE8421, conçue à partir du module Quectel EG915, pour fournir une connectivité transparente et fiable, même dans des conditions difficiles

présentera sa passerelle IOT 4G Edge Pro LTE8421, conçue à partir du module Quectel EG915, pour fournir une connectivité transparente et fiable, même dans des conditions difficiles Robot tondeuse ZCS : le robot tondeuse autonome ZCS, alimenté par le module LG69T Series de Quectel, un module GNSS bi-bande multi-constellations de qualité automobile intégrant DR/RTK, démontre l'avenir de l'aménagement paysager intelligent et connecté.

Dans le cadre du stand Quectel, Ikotek, l'un des principaux fabricants de conception originale (ODM) pour l'IoT, sera présent pour présenter ses capacités en matière de conception, de fabrication et de certification de dispositifs IoT, fournissant des produits et des services de haute qualité pour réduire la complexité, accélérer les délais de mise sur le marché, éliminer les risques et réduire les coûts.

Enfin, Acceleronix, un fournisseur mondial de solutions et de services IoT principalement axé sur les OEM et les entreprises, sera présent sur le stand de Quectel. Acceleronix propose des logiciels de gestion des périphériques, de la connectivité en tant que service, des logiciels verticaux spécialisés et des applications mobiles. Acceleronix offre des solutions complètes adaptées à chaque facette du cycle de vie des produits IoT, allant du développement à la gestion et à la visualisation des données.

Les participants au salon Embedded World pourront trouver Quectel sur le stand 3-318.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes and services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

8 avril 2024 à 12:10

