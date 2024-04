Exness renforce sa présence en Amérique latine grâce à un partenariat stratégique avec LALIGA





Exness s'associe à la légendaire ligue de football pour renforcer sa position dans la région LATAM.

LIMASSOL, Chypre, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Exness, l'un des plus grands courtiers au monde, a annoncé son accord avec LALIGA en tant que partenaire régional officiel en Amérique latine. Abritant des clubs légendaires comme le Real Madrid, le Barcelona FC et l'Atletico de Madrid, LALIGA rassemble des centaines de millions de fans de football d'un bout à l'autre de l'Amérique latine. S'appuyant sur la popularité impressionnante de LALIGA, ce parrainage historique permettra à Exness de renforcer sa présence dans cette région stratégique clé.

Le partenariat entre LALIGA et Exness s'étendra sur deux saisons 2023/2024 et 2024/2025. Le plus grand écosystème de football au monde s'aligne parfaitement sur les plans d'Exness pour accroître sa marque dans la région, et renforcer les valeurs de fiabilité et d'intégrité de l'entreprise. En utilisant les éléments de la marque LALIGA, les fans de la région peuvent s'attendre à un certain nombre d'activations et d'expériences passionnantes avec les équipes de LALIGA et les joueurs anciens ou actuels.

Alfonso Cardalda, directeur marketing d'Exness, a déclaré : « Nous sommes plus que ravis de nous connecter avec les Latino-Américains grâce à notre passion commune pour le football. En joignant nos forces à celles de LALIGA, nous pénétrons au coeur d'une région où le football n'est pas seulement un sport, mais un véritable mode de vie. »

Jorge de la Vega, directeur exécutif de LALIGA, a souligné : « Nous sommes convaincus que cet accord nous permettra de renforcer nos relations avec nos fans et avec notre nouveau partenaire, Exness. Ensemble, nous pourrons atteindre de nouveaux niveaux de réussite. »

Cette association avec LALIGA et son influence massive accroît la notoriété et la perception de la marque d'Exness. En tant que partenaire de confiance de cette ligue majeure, Exness s'intégrera encore plus profondément à la communauté locale et encouragera les associations de marques puissantes.

À propos de LALIGA

LALIGA est le plus grand écosystème de football au monde. Il s'agit d'une association sportive privée composée des 20 sociétés sportives anonymes (SAD) et clubs de LaLiga Santander et des 22 de LaLiga SmartBank, qui est responsable de l'organisation des compétitions de football professionnel en Espagne. LALIGA compte plus de 200 millions d'abonnés dans le monde entier via les réseaux sociaux, répartis sur 16 plateformes en 20 langues différentes. Basée à Madrid, en Espagne, elle dispose du réseau international le plus étendu de toutes les propriétés sportives et est présente dans 41 pays à travers 11 bureaux et 44 délégués. L'organisation réalise son travail social à travers sa FONDATION, et a été la première ligue professionnelle de football au monde à créer une ligue pour les footballeurs atteints d'une déficience intellectuelle : LALIGA Genuine.

À propos d'Exness

Exness est un courtier multi-actifs mondial qui utilise une combinaison unique de technologie et d'éthique pour créer un marché favorable aux traders et relever le niveau de référence de l'industrie. Son éthique et sa vision s'articulent autour du concept consistant à offrir à ses clients une expérience de trading fluide, en donnant vie aux marchés financiers de la manière dont ils devraient être expérimentés.

Clause de non-responsabilité :

Des restrictions régionales s'appliquent. Exness ne fournit pas de services aux résidents de plusieurs juridictions.

Contact :

Eleonora Oikonomidou, [email protected], +35725030959

8 avril 2024 à 03:00

